Cinco mil pessoas participam de sorteio da CDHU

Foram sorteadas 188 apartamentos e mais 50 nomes, que ficarão no cadastro da CDHU como reserva; lista dos sorteados deve ser divulgada na semana...

Compartilhe em suas redes sociais!

Foram sorteadas 188 apartamentos e mais 50 nomes, que ficarão no cadastro da CDHU como reserva; lista dos sorteados deve ser divulgada na semana que vem

Dos 212 apartamentos em construção na Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), zona leste, 188 foram sorteados e mais 50 nomes, que ficarão no cadastro reserva da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O sorteio foi na última quinta-feira (26) no Ginásio de Esporte Nelson Rügger, que ficou lotado e com presença do secretário de Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, deputado estadual Aldo Demarchi (DEM) e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Cinco mil pessoas acompanharam o sorteio, mas apenas 3.593 estavam no cadastro feito pela CDHU. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação de Araras, os demais apartamentos (24 no total) dizem respeito a cota de deficientes (15 apartamentos) e dos policiais (9 apartamentos). Eles ainda será sorteados e data a ser definida.

O sorteio estava marcado para às 15h, mas começou às 16h, porém não desanimou que estava no ginásio desde o meio dia. Conforme os nomes eram anunciados, gritos e choros eram ouvidos e a comemoração incluía abraços entre os familiares.

A primeira a ser sorteada foi a aposentada Luiza Denardi, que esperou 66 anos para conseguir uma casa própria. “Eu não tenho palavras para explicar o que estou sentindo agora, só tenho a agradecer a Deus pela conquista e a nova fase da minha família”, disse Luiza aos prantos, acompanhada da filha Angelita Masson.

Em tempo: além de realizar o sonho da casa própria, Luiza vai realizar outro: o de ser avó. A filha que estava com ela está grávida. “Tem coisa melhor nessa vida do que ganhar dois presentes?”, revela a aposentada, que paga R$ 450 de aluguel de uma casa de três cômodos no José Ometto 1, zona leste.

A segunda felizarda da tarde foi Sueli Terezinha Caetano, que também esperou décadas para conseguir a casa própria. “Meu filho eu não sei se eu falo com você ou se choro”. Não teve como, ela chorou de alegria e depois falou com a reportagem. “Pago R$ 550 de uma casa no José Ometto e sempre tentei comprar uma para mim. Considero que hoje ganhei um presente de Deus, valeu a espera”, disse.

Processo de habilitação da CDHU é o próximo passo

A Secretaria Municipal de Habitação informa que as pessoas cadastradas receberam senhas com cores correspondentes a cada categoria: brancas para idosos, amarelas para solteiros, azuis para famílias com renda de 1 a 2 salários mínimos e verdes para famílias com renda de 2 a 10 salários mínimos.

Durante o sorteio o secretário de Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, explicou que dos 212 apartamentos, 7% são para pessoas com deficiência, 5% idosos e 4% para policiais e agentes penitenciários. As demais unidades foram sorteadas para os inscritos.

Agora as famílias sorteadas serão avisadas do processo de habilitação e devem comprovar os requisitos exigidos para entrar no programa da CDHU. Dentre os requisitos está a renda de 1 a 10 salários mínimos, morar na cidade há pelo menos cinco anos ou atestar que o chefe da família trabalha em Araras no mínimo pelo mesmo período.

O sorteado não pode ter imóvel ou financiamento habitacional e não ter sido atendido em outros programas habitacionais de interesse social. Os idosos precisam ter de 60 anos e pessoas sozinhas 30 anos ou mais. Nos 212 nomes sorteados pode ocorrer casos onde a pessoa não cumpra os requisitos necessários. Caso aconteça, serão chamados os 50 nomes sorteados como reserva.