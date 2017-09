Cidades do ABC se unem para sediar Jogos Abertos do Interior, em novembro

A crise fiscal está afetando praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Até mesmo o esporte. A edição deste ano dos Jogos Abertos...

A crise fiscal está afetando praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Até mesmo o esporte. A edição deste ano dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” será organizada por um consórcio envolvendo cinco cidades da Grande São Paulo, no ABC – São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Será de 15 a 25 de novembro.

Criados em 1936, os Jogos Abertos é uma competição conhecida como “Olimpíada Caipira”, organizada em parceria entre a Secretaria de Estado do Esporte e as cidades sedes. Recebe aproximadamente 15 mil competidores de mais de 200 cidades do Estado de São Paulo, que disputaram no mês de julho os Jogos Regionais de suas respectivas regiões e conseguiram classificações ou índices individuais – são oito regiões no Estado.

Na terça-feira (29) desta semana aconteceu um evento de assinatura do protocolo de intenções para a realização conjunta dos Jogos Abertos, na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em Santo André, com a presença de prefeitos e dirigentes esportivos das cinco cidades, além do secretário estadual de Esporte, Paulo Gustavo Maiurino.

Os custos da organização dos Abertos serão divididos entre o Estado e o Consórcio. “O convênio com um consórcio público para promover uma edição dos Jogos Abertos é inédito e se deve à boa vontade e articulação dos prefeitos dos municípios do ABC”, comentou Maiurino. No ano passado, São Bernardo foi a cidade-sede dos Abertos.

Prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio, Orlando Morando (PSDB) destacou a economia de recursos. “Com essa iniciativa histórica, proporcionada pela união das cidades, todos serão ganhadores. No atual momento, é bom também que os custos sejam divididos entre os municípios, por meio do Consórcio. Uma edição mais plural e participativa”, classificou.

Diadema e Rio Grande da Serra também fazem parte do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, mas não integram essa parceria para sediar os Jogos Abertos.

Araras conseguiu vagas em 8 modalidades para os Abertos

A cidade de Araras disputou em julho deste ano os Jogos Regionais de Americana, valendo pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, e alcançou a 6ª colocação na classificação geral.

Além dessa expressiva posição, Araras conseguiu também garantir vagas em oito modalidades para a disputa dos Jogos Abertos do Interior, que serão de 15 a 25 de novembro, no Grande ABC.

O município conseguiu vagas por equipe nas quatro modalidades em que foi campeã (vôlei de praia masculino, judô feminino, bocha e damas sub-21), além de duas modalidades que ficou vice-campeã (tênis de mesa masculino sub-21 e ginástica rítmica). Os campeões de suas respectivas categorias, independentemente da classificação final da modalidade, também garantem vaga aos Abertos – no caso de Araras foram quatro de ouro no judô masculino; e a medalha de prata no karatê feminino (kata) também garantiu vaga nos Abertos.

Ao todo, são oito modalidades garantidas nos abertos: vôlei de praia masculino, judô feminino, bocha, damas sub-21, tênis de mesa masculino sub-21, ginástica rítmica e os campeões de karatê feminino (kata) e judô masculino. (CC)

Araras nos Jogos Abertos

Vôlei de praia masculino (Ouro nos Regionais)

Judô feminino (Ouro nos Regionais)

Bocha (Ouro nos Regionais)

Damas sub-21 (Ouro nos Regionais)

Tênis de mesa masculino sub-21 (Prata nos Regionais)

Ginástica Rítmica (Prata nos Regionais)

Judô masculino (quatro medalhistas de ouro)

Karatê feminino (uma medalhista de prata em kata)