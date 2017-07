Cidade segura pra quem?

Os ararenses foram contemplados neste ano com o resultado de três estudos que inserem a cidade em privilegiadas posições nas listas das cidades...

Os ararenses foram contemplados neste ano com o resultado de três estudos que inserem a cidade em privilegiadas posições nas listas das cidades mais seguras e inteligentes de todo o Brasil.

Araras classificada em seleto grupo no item segurança não é novidade: tem histórico positivo independentemente de governo. Porém, avaliar se existem possíveis reflexos positivos na vida do cidadão, é a questão.

Os três estudos levam em consideração o quesito segurança pública para estabelecer as posições de cada município. Em todos, Araras aparece bem colocada – não está no “Top 10” do país – mas em posições invejadas por muitos municípios, principalmente os vizinhos.

No primeiro estudo, o Ipea (Instituto de Pesquisa Aplicada) totalizou os latrocínios e homicídios registrados em 2015, por cidade, com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Há três anos não existe registro de latrocínios na cidade – o que ocorre com roubo seguido de morte. O total de assassinatos subiu de sete (7) em 2015, para treze (13) em 2016, evidenciando uma situação nada estável.

Os outros dois estudos – elaborados pelo Urban System – mais abrangentes, também citam a segurança pública. Incluem os dados de mortes no trânsito e assaltos. Mesmo assim, a cidade fica entre as 30 mais seguras do país, com o demérito de perder nove posições de 2016 para 2017.

Uma boa classificação nestes estudos é motivo de orgulho para qualquer município – quanto mais elevado o nível de desenvolvimento urbano, segurança e estrutura, maior a possibilidade de atração para investimentos.

Mas é provável que estes estudos sejam dissonantes da sensação de segurança do cidadão nas cidades, já que institutos de pesquisa discordam dos dados criminais computados pelo governo, e declaram que estes dados não representam os fatos das ruas.

Estatísticas não representam o direito constitucional de segurança para o cidadão. Isso fica evidente pelo expressivo aumento do total de roubos de veículos neste ano – onde os bandidos usam da violência para subtrair pertences das vítimas.

E estes dados estão diretamente relacionados aos investimentos na área da segurança pública das cidades. É sabido que o governo do Estado considera os índices criminais ararenses “verdinhos”, como já respondeu Geraldo Alckmin (PSDB) em entrevista para a Tribuna.

Resta saber se estar dentro de listas positivas pode ser motivo para comemorações, já que a cidade tem sido privada de receber importantes investimentos, como no aumento do efetivo de policiais civis, por exemplo – em déficit e já confirmado até pelo Ministério Público – e também no aumento do efetivo da Polícia Militar – muito inferior ao da Guarda Municipal.

Viver em uma cidade reconhecida pela qualidade de vida é o que todos almejam. Mas os dados atuais podem contribuir, num futuro próximo, para agravar as estatísticas criminais em Araras, já que os sucessivos governos acham satisfatórios os números nos padrões de países subdesenvolvidos.