Cidade eficiente

A Folha de São Paulo, em parceria com o Datafolha, publicou há poucos dias um ranking de Eficiência dos municípios brasileiros, considerando para pontuação “prefeituras que entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros”. Em resumo: é uma lista das cidades que entregam mais serviços públicos gastando menos.

E Araras ficou “na média” dos que entregam serviços gastando menos. Ainda assim a cidade perde para mais de mil cidades em eficiência. Apesar de Araras estar num seleto grupo – acima de 75% – entre os municípios pesquisados, parece pouco para quem almeja ser exemplo para o país.

O ranking pode não ser totalmente justo, mas ajuda a apontar que há setores em que se gasta muito dinheiro e não há tanta eficiência. Exemplo disso é a Saúde na cidade. Araras nem gasta tanto quanto outros municípios, mas também não é indicada como exemplo primoroso no setor.

Campinas, por exemplo, gasta 26% do orçamento em Saúde, mas consegue entregar, percentualmente, melhores índices na área.

Araras também tem muitos funcionários públicos por habitante. Enquanto Campinas tem 1,5 servidor a cada 100 habitantes, Araras tem, segundo a Folha, 2,8 servidores a cada 100 habitantes. Na verdade, a cidade não aumentou suas despesas com funcionalismo tanto quanto outras cidades circunvizinhas, mas há que se considerar que nos 5% dos municípios considerados menos eficientes, “o funcionalismo cresceu 67% entre 2004 e 2014, em média. A população aumentou 12% no período”. Ou seja, especialistas apontam que o aumento do funcionalismo público, bem maior que o aumento da população é um fator que ajuda a explicar problemas de eficiência nas cidades. Cada vez se contrata mais, mas os serviços continuam muito aquém do necessário. Ou seja, a produtividade do funcionalismo público ainda é muito baixa.

Em Araras, por exemplo, o aumento no número de servidores públicos foi de 33% em dez anos. Mas podemos questionar: a qualidade dos serviços aumentou na mesma proporção?

Até vale lembrar que Araras fica à frente, no ranking, de Conchal, Leme, Mogi Guaçu, Limeira, Rio Claro e Mogi Mirim. Mas quando consideramos que estamos atrás de Campinas, Cordeirópolis e Pirassununga, cabe o questionamento. Basta ser mais eficiente. E Araras ainda almeja ser exemplo para o Brasil? Se sim, cabe outra questão: não poderíamos estar, ao menos, entre as 200 cidades mais eficientes do país. Ou pelo menos na mesma situação que Pirassununga ocupa? Ou estamos todos satisfeitos com nossos resultados na saúde, educação e saneamento, por exemplo?