Cidadão tem dificuldade para denunciar som alto

Uma munícipe que reside na região central denuncia que é impossível dormir, principalmente durante fim de semana, devido ao barulho alto promovido por um...

Uma munícipe que reside na região central denuncia que é impossível dormir, principalmente durante fim de semana, devido ao barulho alto promovido por um estabelecimento comercial. Para a Tribuna, ela relatou que entrou em contato diversas vezes com a Prefeitura pelo 156, mas sem solução até o momento.

Com medo de represália, solicitou anonimato para denúncia e disse que não tem nada contra o estabelecimento comercial, porém questiona se ele detém Alvará – emitido pela Prefeitura – que permite música ao vivo e som alto, principalmente depois das 22 horas.

“Tenho reclamado no número 156 desde o mês de julho deste ano e todas as vezes a minha denúncia é feita anônima, pois não quero me expor e sei que atualmente as vítimas (da perturbação pelo som alto) sempre são prejudicadas”, relata em e-mail encaminhado para redação da Tribuna.

Ela detalha que a primeira denúncia foi feita no dia 21 de julho na fiscalização urbana, e até citou o nome da servidora pública que a atendeu. A servidora a orientou ligar no 156 para a reclamação e disse ainda que “nenhum estabelecimento comercial em Araras possui Alvará para funcionar com música ao vivo”.

A munícipe anotou o número do protocolo fornecido pela Prefeitura, mas teve que retornar novamente à reclamação, pois nada foi feito a partir da primeira. “Liguei novamente no 156 para saber a respeito da reclamação e saber quando alguma providência seria tomada. Fiz nova denúncia, anotei protocolo e falei com outra servidora e que me indicou conversa com um fiscal”, relata.

Depois conversou com o fiscal indicado e “o mesmo confirmou o que a outra servidora já tinha dito, que em Araras nenhum estabelecimento possui Alvará para funcionar com música, confirmando inclusive que o local que reclamo não possui documento para isso, somente para funcionamento”, explica a munícipe.

Semanas se passaram, mas nada do esclarecimento ou da adoção de alguma medida por parte da Prefeitura para resolver a situação, tanto que a munícipe voltou a entrar em contato. “O fiscal me disse que o secretário responsável pela fiscalização urbana não estaria liberando nenhum funcionário para ir ao local e fazer a notificação”, revela.

Novas denúncias foram relatadas e nenhuma solução adotada. A munícipe questionou a falta de atitude da Prefeitura, e ainda cita que em determinado momento sua reclamação não foi mais aceita, “pois o estabelecimento já tinha outras denúncias do mesmo tipo”.

Por fim, ligou para a Ouvidoria da Prefeitura, mas como resposta disse que por conta do alto número de reclamações contra o local, “seria apenas se a pessoa se identificasse” – sem ser de forma anônima. “Ninguém até o momento resolveu a situação”, lamenta.

Prefeitura não se pronuncia sobre o fato

Tribuna encaminhou o problema relatado pela munícipe para a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição o governo municipal não se posicionou sobre o caso.

O jornal questionou qual setor correto da Prefeitura para o munícipe realizar reclamação sobre perturbação e se existem estabelecimentos comerciais com Alvará para música ao vivo. A reportagem também questionou quais regras os comerciantes devem seguir para conseguir tal autorização e, caso funcione sem Alvará específico, qual a punição aplicada.

Código de Posturas tem artigo específico sobre perturbação pública

Mesmo sem lei específica para o silêncio, Tribuna apurou que o município conta com artigo específico sobre controle do ruído e dentro do Código de Posturas, vigente desde 1987. No Artigo 74 consta que “é expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos”.

No Artigo seguinte consta que “constitui infração a ser punida na forma desta Lei, a produção de ruído, como tal entendido o som puro, ou mistura de sons, capaz de prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego público”.

A punição é válida para estabelecimentos comerciais ou imóveis que produzam som superior a 85 decibéis, medidos com aparelho específico conforme método da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Mesma lei cita alguns parâmetros permitidos para produção de som, mas desde que se encaixe ao que consta no limite de decibéis e até às 22 horas. Por fim, no artigo final, consta que “qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons ou ruído não permitido poderá requerer ao órgão competente providencias”.

PM e GM realizam operação no Jardim 8 de Abril

No Jardim 8 de Abril, zona sul, o problema do barulho alto também é recorrente e denúncias são relatadas, semanalmente, pelos moradores da região. O bairro é conhecido pela concentração de estudantes universitários e promoção de festas nas repúblicas.

Além das festas nas repúblicas, há ainda outro ponto – estabelecimento comercial – que funciona com som alto e provoca revolta para os munícipes. Algumas reclamações foram registradas há 20 dias e a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal, realizou uma operação.

O capitão Hellington Ilgges da Silva, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, disse que o comércio citado é uma padaria e atualmente ocorre averiguação para identificar se o Alvará, emitido pela Prefeitura, prevê som alto no local. “A operação conjunta foi realizada na sexta-feira (7) depois de reclamações recorrentes de moradores. O problema na região não é novo”, relata.

Ilgges explica que o munícipe tem direito para denunciar locais ou imóveis que promovem festas ou reuniões com sol alto e que perturbam o sossego, porém ressalta que é preciso seguir normas da Lei de Contravenções Penais.

“O ararense precisa ter em mente que a cidade não tem uma lei específica para o silêncio, ou seja: a perturbação pode ocorrer em qualquer horário do dia e não apenas depois das 22 horas. O Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais prevê punição para o infrator, mas a pessoa que denuncia precisa estar ciente da necessidade para lavrar um boletim de ocorrência”, explica Ilgges.

O capitão afirma que as denúncias do tipo são recorrentes e ocorreram, geralmente, durante o fim de semana e nos feriados. “No mesmo artigo consta a necessidade de mais de uma pessoa para denunciar o barulho e também necessidade para o boletim de ocorrência. A denúncia anônima até pode ser feita, mas ela não resolve e os policiais vão até o local, solicitam que o som seja abaixado, mas ao ir embora o infrator volta a aumentar o volume”, detalha.

João Beraldo, secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, confirma que durante o fim de semana e feriados o número de reclamações aumenta na Guarda Municipal e também ressalta a necessidade para o boletim de ocorrência. “A denúncia anônima é permitida, mas o prejudicado precisa se dispor a fazer o boletim de ocorrência para solucionar o problema”, enfatiza.

Também cita que a região do Jardim 8 de Abril concentra denúncias, mas reafirma que é preciso ter o boletim de ocorrência para que o caso seja encaminhado na parte criminal na Polícia Civil. “Está na lei e a pessoa que denuncia precisa estar ciente. A perturbação não inclui somente bares, mas até lojas que colocam som alto durante o dia”, finaliza.

Onde denunciar som alto

Polícia Militar 190

Guarda Municipal 153

Prefeitura de Araras 156

O que diz a Lei das Contravenções Penais

Artigo 42: Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: com gritaria ou algazarra; exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda.

Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.