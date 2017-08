Com certa frequência a Câmara de Araras entrega – por indicação e conveniência de cada um dos vereadores – homenagens e títulos de cidadania...

Com certa frequência a Câmara de Araras entrega – por indicação e conveniência de cada um dos vereadores – homenagens e títulos de cidadania ararense a diversas pessoas que, ao menos em tese, tenham prestado serviços relevantes ao município.

Dificilmente se questiona um indicado a receber o título de cidadão ararense, até porque há certo consenso de que a homenagem é subjetiva e geralmente os “novos” cidadãos ararenses são pessoas reconhecidamente atuantes na sociedade local.

Ainda assim, em casos isolados, a concessão da honraria se torna polêmica. A última grande discordância foi em 2015, em relação à concessão do título ao jornalista Milton Neves. Na época, a indicação foi feita pelo então vereador Bonezinho Corrochel (PTB), mas é justo relembrar que os 11 vereadores aprovaram a ideia.

O nome de Milton Neves gerou desconforto porque o apresentador pouco tem de relação com Araras. A relação dele com a cidade foi mais frequente em décadas passadas, quando o União São João esteve no auge do futebol paulista e brasileiro – Neves já discutiu com o presidente do União, José Mário Pavan, no ar, mas também chegou a ser contratado pelo próprio Pavan para uma apresentação à imprensa e aos torcedores de um forte time montado pelo União, na década de 90. De fato já esteve em Araras, mas a homenagem foi tida como polêmica.

Apesar do caso de Milton Neves ter repercutido mais que outros, ele não é isolado. Ao longo dos anos, a lista de concessão de cidadania ararense a deputados aliados de alguns vereadores é incontável. O argumento é sempre o mesmo: luta por emendas e verbas também para Araras – como se não fosse obrigação intrínseca a de angariar verbas a um município onde o parlamentar pleiteia votos. Por isso, é justo enfatizar: o caso de Milton Neves ganhou repercussão desproporcional quando comparado à concessão de cidadania ararense a outros tantos nomes que pouco ou praticamente nada fizeram pela cidade – e sequer têm relação com Araras.

Mas a sociedade já até desdenha quando a questão refere-se a políticos.

Os vereadores da legislatura passada deram de ombros para a polêmica. Não se sabe se os atuais terão firmeza para impedirem a concessão da honraria a quem quase nada representa para Araras – seja ele Milton Neves, ou seja ele apenas um deputado influente em Brasília. É salutar preservar a distinção da honraria.

Hoje é difícil se esperar que receba o título de ararense somente quem realmente faça jus. Até o modo de escolha da homenagem é retrógrado. Os vereadores, ocupantes de uma função eminentemente pública, escolhem secretamente se aceitam ou não homenagear alguém.

E o processo de votação secreta é utilizado em Araras somente nos casos de apreciação do decreto legislativo concessivo de título de cidadania honorária ou qualquer outra honraria ou homenagem. Ou seja, nestes casos, o ararense não tem direito de saber se seu vereador escolheu que determinado cidadão deve ou não receber a homenagem.

Talvez seja hora de se analisar com mais cuidado, criar alguns critérios objetivos para quem conceder a honraria, a qual deveria ser o ponto máximo das homenagens prestadas pelo Poder Legislativo. O processo deve ter argumentos sólidos e ser realmente transparente. Não há que se falar em constrangimentos por determinado voto de vereador, afinal os parlamentares não passam de meros representantes, e como tal, deveriam escolher os homenageados de acordo com o que o povo julga digno. É obrigação dos edis demonstrarem ao mesmo povo como são suas escolhas na Casa de Leis – até mesmo para uma mera honraria.