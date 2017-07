Ciclista morre atropelado por caminhão na Via Anhangüera

O ciclista Edemilton Menezes dos Santos, de 39 anos, morreu atropelado por um caminhão às 21h da última quinta-feira (7) na Rodovia Anhangüera (SP-330)....

O ciclista Edemilton Menezes dos Santos, de 39 anos, morreu atropelado por um caminhão às 21h da última quinta-feira (7) na Rodovia Anhangüera (SP-330). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no quilômetro 169+800 metros da pista sentido capital/interior.

O local do acidente fica a poucos metros do principal acesso para Araras, que é o da Estação Rodoviária Padre João Modesti. De acordo com a concessionária Arteris/Intervias, que administra a rodovia, o ciclista tinha 39 anos e empurrava sua bicicleta pela faixa 2, que é destinada para caminhões e veículos mais lento, quand foi atropelado por uma carreta com placas de São José dos Pinhais, localizada no Estado do Paraná.

Ainda de acordo com informações da concessionária, o motorista do caminhão teria relatado que não houve tempo de frear ou desviar do pedestre. A Intervias foi acionada e atendeu o acidente, mas a vítima morreu ainda no local. Durante o atendimento, foi necessária a interdição da faixa 2 da pista durante 35 minutos, o que gerou congestionamento de 1,5 quilômetros.

Segundo a Polícia Rodoviária, a documentação da carreta estava regular e o veículo foi liberado. Equipe do IC (Instituto Criminalística) de Limeira foi acionado e o corpo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da mesma cidade, sendo liberado para sepultamento.

Edemilton trabalhava como operador de máquina e residia na Rua 5, bloco 83, apartamento 21 do Condomínio Arnaldo Mazon, localizado no Narciso Gomes. De acordo com a Funerária Municipal, o ciclista foi velado e sepultado no último sábado (8), às 17h, no Cemitério Municipal São João Batista, em Leme.