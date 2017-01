Chuvas causam erosão próximo a obra da nova ponte do PAC

As constantes chuvas dos últimos dias causaram erosão em um dos trechos próximo a nova ponte que vem sendo construída...

As constantes chuvas dos últimos dias causaram erosão em um dos trechos próximo a nova ponte que vem sendo construída pelo PAC2 de Macrodrenagem Urbana. A margem do lado esquerdo do Ribeirão das Furnas, próximo ao antigo Posto Tupiniquins, cedeu e a calçada já foi engolida. A erosão já chegou ao asfalto de uma das vias da Avenida Dona Renata (marginal), que já foi interditada pela Prefeitura. De acordo com Secretaria de Planejamento, problema é inevitável e está sendo controlado.

Ao circular pelo trecho de obras do PAC, onde estão sendo feitas as intervenções da macrodrenagem urbana para aprofundamento dos Ribeirões das Furnas e Araras é possível ver um trecho bastante comprometido pela erosão e desbarrancamento das margens do rio, em virtude do volume de chuvas dos últimos dias.

O problema está localizado próximo a nova ponte que vem sendo construída e que completa o sistema viário no entroncamento dos ribeirões. O risco agora é de que a erosão chegue a comprometer também o asfalto da via. Entretanto, o fiscal do PAC em Araras e engenheiro da Secretaria de Planejamento, Rodolfo Bigarelli Terrabuio, garante que a obra está sob constante fiscalização e todas as medidas para evitar aumento da erosão estão sendo tomadas.

“O trecho possui escoramento em pranchas de madeira e metálicas. A Prefeitura está atenta e existe uma equipe técnica para garantir a segurança no local. Mas é inevitável que, com as chuvas intermitentes dos últimos dias, não haja erosão. São infortúnios da obra”, explicou ele.

O engenheiro também explica que o trecho acrescenta algumas dificuldades à execução das obras, como: solo precário e instável, desnível entre a profundidade de um trecho e outro e as limitações impostas pelo contrato, entre a Prefeitura e empresa que executa a obra – a Tecla Terraplenagem e Construção Ltda.

“O contrato com a empresa vencedora da licitação prevê que seja feito o escoramento conforme for ocorrendo e existem normas especificas junto à contratada. A diferença de profundidade dentro do canal ´é de dois metros e veja que quando você aumenta a profundidade de um ponto para outro esta água ganha muita velocidade e com velocidade, aumenta erosão, é inevitável”, pontuou Terrabuio.

Ainda de acordo com ele, toda estrutura comprometida, como calçadas que foram comprometidas pela erosão, serão refeitas.

“A empresa irá refazer as calçadas e toda estrutura que for afetada, mas isto só ocorrerá no final da obra, que será quando os dois canais dos dois ribeirões se encontrarem”, emendou.

O engenheiro ainda ressalta os pontos positivos da obra que se sobressaem a problemas como estes. “Desde que o trabalho começou não ocorreu mais nenhum transbordo dos ribeirões, existem áreas de alagamentos pontuais e em pontos específicos, ligados a microdrenagem e não macrodrenagem. É preciso ver também os benefícios de uma obra destas e entender as dificuldades técnicas que uma obra tão grande tem”, finalizou Terrabuio.

O local da erosão também esta sendo monitorado pela Defesa Civil de Araras que considera que o trecho está uma área de risco.

Detalhes

A chuva obrigou a Tecla a diminuir os ritmo das obras do PAC 2, mas no início de janeiro, a empresa começou a instalação das peças (tabuleiros) da nova ponte.

Esta ponte deve substituir outra, já obsoleta, que está localizada mais próxima da Loja Krepischi. A ideia é criar uma grande rotatória. Hoje quem mora nos bairros Samantha, por exemplo, e passa pela avenida Dona Renata (na via ao lado do antigo Posto Tupiniquins) precisa ir até a ponte defronte o Krepischi para fazer o retorno. Com a construção da nova ponte, o retorno acontecerá quase que na frente do posto.

Vinte e duas peças pré-moldadas começaram a ser colocadas na ponte. Assim que terminar haverá a concretagem das lajes superiores e de aproximação. Sem chuvas, a estimativa era de que isso demorasse cerca de 15 dias.

Depois a pavimentação na ponte e ao redor dela deverá ser retomada. Há de se considerar ainda o tempo necessário para que a concretagem da ponte seque. Por isso, já considerando outros fatores, os motoristas ararenses devem utilizar a nova via em cerca de dois meses.

Depois que essa ponte começar a funcionar, a outra estrutura, defronte a Loja Krespischi, poderá ser demolida. A Prefeitura não tem pressa em demolir essa ponte do Krepischi, mas assim que as obras de canalização do Ribeirão das Furnas chegarem próximas da ponte, ela deve ser retirada.