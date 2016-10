Chuva transborda ribeirões e alaga trechos da Dona Renata

Forte temporal registrado na tarde da última terça-feira (11) provocou transbordamento dos ribeirões das Araras e das Furnas e também do Córrego do Facão....

Forte temporal registrado na tarde da última terça-feira (11) provocou transbordamento dos ribeirões das Araras e das Furnas e também do Córrego do Facão. A Defesa Civil interditou o trânsito para veículos e pedestres em alguns pontos e árvores caíram na zona rural.

A Defesa Civil informa que o acumulado de chuvas foi de 40 mm (milímetros) em apenas 30 minutos, volume considerado alto e que provoca alagamentos. Choveu praticamente em toda a cidade, mas a chuva foi mais forte na zona sul e no Centro. O Córrego do Facão transbordou na confluência com Ribeirão das Furnas, a poucos metros do Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

O trânsito ficou impedido por algum tempo na Avenida Dona Renata (Marginal) no trecho que passa em frente do Colégio COC. Neste ponto, o Ribeirão das Furnas transbordou. Outro ponto com alagamento foi na mesma avenida, mas no trecho que fica a poucos metros da Estação Rodoviária Padre João Modesti.

A força da enxurrada impediu a passagem de veículos no trecho e uma barreira chegou a cair na alça de acesso do km 169 da Rodovia Anhanguera (SP-330). Neste ponto, alguns veículos que tentavam acessar a área urbana precisaram voltar para a rodovia por conta do alagamento.

De acordo com a Defesa Civil o trecho foi liberado alguns minutos depois do fim do temporal, depois que o Ribeirão das Furnas voltou para nível normal. Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Washington Luiz, Jardim Nossa Senhora de Fátima, mas ninguém ficou ferido gravemente.

Na zona rural, o temporal foi mais forte nos bairros que fazem divisa com Leme. Na região da fazenda Palmeiras foram registradas várias quedas de árvores e o vento foi forte, conforme informou a Defesa Civil, Porém, nenhuma ocorrência grave ou pessoa ferida foi registrada.