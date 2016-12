Chuva provoca erosão das margens do Ribeirão das Furnas

Margens do Ribeirão das Furnas desbarrancaram durante o fim de semana no canteiro de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da macrodrenagem....

Margens do Ribeirão das Furnas desbarrancaram durante o fim de semana no canteiro de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da macrodrenagem. O trânsito foi impedido para veículos na Avenida Dona Renata (Marginal), trecho entre o antigo Posto Tupiniquins e ponte da Krepischi, e problema semelhante aconteceu em maio.

O local tem obras do PAC e inclui a construção das novas pontes e o alargamento das margens dos ribeirões das Araras e das Furnas. Fábio Franco, secretário municipal de Planejamento e Obras, disse que a erosão foi ocasionada pela chuva. “A grande concentração de água gerou o problema e a empresa Tecla (responsável pela obra) já foi notificada”, afirma.

A força das águas arrastou tijolos, concreto e grande quantidade de terra que se desprendeu dos barrancos. A erosão atingiu significativo trecho do ribeirão, mas não alcançou o asfalto da Avenida Dona Renata e nem a estrutura da ponte da Krepischi.

Depois do incidente o trânsito para veículos foi impedido na ponte da Krepischi. Cones e faixas de sinalização foram postos pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), mas não foram registrados grandes problemas. O fluxo para veículos foi liberado na ponte ontem (11) antes do meio dia.

Já uma das faixas de rolamento da Avenida Dona Renata, no trecho entre o antigo Posto Tupiniquins e a ponte da Krepischi, ainda permanecia impedida para veículos até ontem pelo risco da erosão ceder ainda mais e engolir parte do asfalto do trecho da avenida. Do outro lado da avenida o trânsito estava liberado e sem problemas, pois a erosão não foi tão extensa como na outra margem.

Prefeitura vai notificar empresa

A erosão registrada no fim de semana remete ao problema semelhante ocorrido em maio deste ano. Na ocasião, a Tecla – empresa que realiza obras no local – construía a nova ponte, já liberada para veículos, e parte da margem desabou e atingiu o asfalto.

O trânsito ficou impedido por quase uma semana e provocou congestionamentos em ruas e avenidas que ficam nas proximidades das obras do PAC. Ainda na época, a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras informou que fiscalizava as obras e ainda notificou a Tecla para que esta realizasse o trabalho com mais cautela.

Seis meses depois, nova erosão – maior que anterior – foi registrada e o secretário de Obras, Fábio Franco, disse que a Prefeitura fará nova notificação para a empresa. “O acumulado de chuvas foi alto e a Prefeitura está ciente da responsabilidade que a empresa Tecla precisa adotar no andamento das obras”, explicou.

Franco salientou que desde maio notificou a empresa várias vezes e citou que ela deveria ter adotado medidas mais eficientes para remanejar o solo e evitar erosões. “A obra é complexa, mas as retenções das encostas precisam de remanejamento mais cuidadoso”, salienta.

Tribuna esteve no local ontem e a empresa Tecla estava remanejando as margens que cederam com a erosão. Franco pondera que imprevistos podem acontecer no decorrer das obras. “A Prefeitura vai cobrar mais atenção da empresa, pois existe necessidade de mais atenção no local”, finaliza.