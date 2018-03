Chuva provoca deslizamento de terra; Defesa Civil está no local

As fortes e frequentes chuvas que caem em Araras e região desde a semana passada provocaram deslizamento de terra na Avenida Dona Renata, próximo...

Compartilhe em suas redes sociais!

As fortes e frequentes chuvas que caem em Araras e região desde a semana passada provocaram deslizamento de terra na Avenida Dona Renata, próximo da região norte da cidade.

Apesar disso ninguém ficou ferido e a‬ situação foi controlada rapidamente – Guarda Municipal e Defesa Civil chegaram ao local em apenas 5 minutos após serem acionadas.

Nada de mais grave.

Equipes da Prefeitura já estão retirando a lama e o trânsito está liberado.

O trecho fica próximo ao posto JP e um pouco antes do Hipermercado Pague Menos – para quem trafega no sentido delegacia de Polícia e Via Anhanguera – e é bastante íngreme.

O solo úmido teria feito com que parte da terra, em elevado que fica ao lado da Marginal (onde fica trecho da Vila Dona Rosa) caísse sobre o asfalto da Marginal.

Não houve feridos e a Defesa Civil está no local junto com a Guarda Municipal para ajudar a evitar acidentes, sinalizando o trecho.