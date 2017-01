Chuva forte alaga Dona Renata e complica trânsito

Média de 30% de toda a chuva esperada para janeiro caiu sobre o município entre o início da tarde da última segunda-feira (9) e...

Média de 30% de toda a chuva esperada para janeiro caiu sobre o município entre o início da tarde da última segunda-feira (9) e as primeiras horas da madrugada de terça-feira (10) – cerca de 24 horas. A grande quantidade alagou algumas ruas e avenidas e também interditou o trânsito.

O acumulado histórico para janeiro em Araras é de 281,1 mm (milímetros), segundo medição feita a partir de 1971 pelo CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos), campus no Jardim Alto da Colina, zona norte.

Porém, o acumulado na segunda-feira foi de 86 mm. A medição foi registrada pela estação da Defesa Civil localizada na Vila Dona Rosa Zurita, zona sul. Resultado: os dois ribeirões que cortam a área urbana – das Araras e Furnas – extravasaram em alguns trechos.

Alagamentos foram registrados em dois pontos da Avenida Dona Renata (Marginal), sendo o primeiro no trecho que passa em frente ao Colégio Anglo. O asfalto ficou tomado pela lama e a avenida precisou ser interditada para limpeza realizada pela Prefeitura.

A medida complicou a vida do motorista que trafegava pela região na manhã da última terça-feira (9). Tribuna esteve no local e verificou lentidão no trânsito, principalmente no sentido Jardim Nossa Senhora de Fátima da Avenida Washington Luiz. A Dona Renata foi liberada ainda no começou da tarde do mesmo dia, depois de concluída a retirada da lama da via.

Outro alagamento foi registrado na principal entrada da cidade e interditou o trânsito para veículos da única alça de acesso da Rodovia Anhangüera (SP-330) para a Dona Renata. A força da enxurrada da chuva destruiu o asfalto da alça de acesso, arrancou pedaços da calçada para pedestres e ainda deixou muita lama e ainda restos de árvores no meio da avenida.

O trânsito ficou interditado durante toda a manhã de terça-feira, mas afetou principalmente o motorista que trafegava pela Anhangüera. A alça é o único acesso para os ônibus intermunicipais, que precisaram trafegar quilômetros a mais para acessar a Estação Rodoviária Padre João Modesti.

Tribuna apurou com as duas principais viações (Danúbio Azul e Via Sol) que, apesar do incidente, não foram registrados atrasos nas linhas que atendem as cidades da região.

Defesa Civil ficou em alerta

A chuva forte colocou em alerta a Defesa Civil de Araras, que monitorou as áreas de risco durante a última terça-feira. Segundo Marcus Vinicius Cabral, agente da Defesa Civil, a área mais afetada foi a da alça de acesso entre a Via Anhangüera e a Avenida Dona Renata (Marginal).

“Isolamos a área para segurança dos motoristas e retirada da lama da enxurrada. A alça precisou permanecer interditada para manutenção, pois o asfalto foi danificado”, explica. Cabral cita que o volume acumulado em pouco tempo foi alto e prejudica o sistema de galeria pluvial. “Em áreas baixas a quantidade de água recebida durante os temporais é maior e, em alguns pontos, não suportam”, disse.

Entupimento de galeria pluvial provocou alagamento

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras, Celso Canassa, o alagamento foi provocado pelo entupimento de uma galeria pluvial que passa no subsolo da Avenida Dona Renata (Marginal) e deságua no Ribeirão das Furnas.

“Existe um canal que recebe águas das chuvas das ruas da região do Jardim Sobradinho e também da Rodovia Anhangüera e o canal passa por baixo da avenida. Porém, com acumulo de sujeito e pedaços de galhos, houve entupimento que provocou o alagamento”, explica.

Durante toda a terça-feira (10) equipes da Prefeitura estiveram no local e limparam a galeria pluvial. Ainda de acordo com informações da Secom (Secretaria de Comunicação Social e Institucional da Prefeitura), uma obra de manutenção foi realizada em parceria com a Concessionária Arteris/Intervias, responsável pela alça de acesso.

“Estiveram no local o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras, Celso Canassa, o secretário de Serviços Públicos e Rurais, Carlos Cerri e o representante da Intervias. Desde as primeiras horas do dia a Intervias, em parceria com a prefeitura, realizou trabalhos de desentupimento das galerias obstruídas do local”, explica nota.

A operação contou com o apoio de um caminhão hidrovácuo do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) e foi feita a limpeza da tubulação e galerias. Com uma retroescavadeira foi retirada toda a sujeira que entupia essa tubulação. “O Departamento de Obras já está recompondo a guia, sarjeta e a calçada”, enfatiza a nota.

Questionada pela Tribuna se existe a necessidade de uma obra mais ampla para eliminar alagamentos no local, a nota explica que “quanto algum plano para sanar esse problema, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras disse que irá monitorar esse e outros locais e caso esse fato ocorra novamente, traçará novos planos para solucionar definitivamente o problema”.

“Em princípio, a sujeira, lixo e galhos e troncos de árvores foram os responsáveis para o alagamento, pois havia uma quantidade acima do normal quando se faz a manutenção e limpeza de tubulações e galerias regularmente. Como estamos nessa administração – menos de 10 dias – fomos pego de surpresa”, disse Celso Canassa. (TP)