Chuva em 2018 ainda é inferior às de anos anteriores

Apesar da sensação comum entre muitas pessoas leigas, de que este começo de 2018 está mais chuvoso do que o começo de anos passados, dados oficiais da Defesa Civil de Araras mostram que não, este ano não está com índices pluviométricos superiores aos registrados em 2015, 2016 e 2017.

A frequência com que as chuvas vêm caindo parece estar dando a muita gente a sensação de que os índices são mais significativos. “Eu tenho certeza disso (de que choveu mais no começo de 2018). Não tivemos nenhum dia de calorão absurdo”, diz Lívia Martinelli Massaro, associando a ocorrência de chuvas ao clima mais ameno.

Já a cabeleireira Maria Eduarda Negretto pondera que pode não estar chovendo tanto, mas mais que anos atrás. “E eu noto que as chuvas estão cada vez mais fortes, e com raios”, comenta.

Percepção diferente tem Mônica Cristina Aleva. “Há uns três anos atrás quase não vi o Sol no mês de janeiro. Me lembro que a chuva começou naquele Natal e continuou. Acho que as temperaturas é que estão mais amenas”, opina.

O que dizem os números

Segundo os números da Defesa Civil local, que segundo o coordenador Marcus Cabral usa o pluviômetro instalado na base da Polícia Militar de Araras, na zona sul, mas os cruza com os obtidos em equipamentos da UfScar (Universidade Federal de São Carlos) e do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras, nos primeiros 52 dias deste ano choveu o equivalente 312,8 milímetros. Enquanto que no ano anterior (2017) foram 354,1 milímetros e em 2016, 370,6 milímetros, considerando-se o mesmo período.

As maiores diferenças são constatadas quando se analisa os últimos três anos com os de 2014 e 2015, quando uma crise hídrica considerada a mais grave em décadas atingiu a região Sudeste – fenômeno que se repete agora na região Centro Oeste do Brasil.

Em 2014, no mês de janeiro, Araras registrou apenas 123,6 milímetros de chuva. Fevereiro daquele ano registrou 70,1 milímetros. No total, nos dois primeiros meses daquele ano, a cidade teve menos de 200 milímetros de chuva.

Sob racionamento que durou quase um ano, a cidade viu chegar o início de 2015 com situação ainda crítica – janeiro daquele ano teve apenas 150,2 milímetros de chuva registrados. Em fevereiro a situação começou a se normalizar, com chuvas acima de 200 milímetros.

Para o final deste Verão, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que a região de Campinas tenha mais chuva – mais de 100 milímetros entre o fim de fevereiro e o início de março.

Confira a quantidade de chuvas, em milímetros, nos últimos cinco anos em Araras:

Ano Janeiro Fevereiro

2014 123,6 70,1

2015 150,2 211,4

2016 263,9 106,7

2017 298,1 56,0

2018 243,0 66,8**

Fonte: Defesa Civil de Araras