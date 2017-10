Chuva destrói calçada na obra do PAC e trânsito é fechado

A forte chuva que caiu na cidade de Araras entre sexta-feira (27) e neste domingo (29) deixou muitos estragos, principalmente na região das Marginais...

A forte chuva que caiu na cidade de Araras entre sexta-feira (27) e neste domingo (29) deixou muitos estragos, principalmente na região das Marginais (Avenida Dona Renata). Na sexta à noite choveu bastante, no sábado houve uma “trégua”, mas na madrugada e na manhã de domingo novamente caiu muita água.

Um trecho da Marginal onde ocorrem as obras da Macrodrenagem do Ribeirão das Furnas ficou interditado para o trânsito durante o domingo, em virtude do desbarrancamento de um dos lados do ribeirão. Um pequeno trecho da calçada caiu no ribeirão, perto da antiga Transportadora Sopro Divino, exatamente no ponto onde a empreiteira Tecla está trabalhando na canalização do ribeirão.

Com o risco de ocorrer mais desbarrancamento, envolvendo inclusive o asfalto, o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) optou em impedir o trânsito de veículos nesse trecho da Marginal (entre o Paíto Motors e Curtume Graziano). A ponte do Curtume também está interditada num dos lados (bairro/centro).

A partir desta segunda-feira, Tecla e Prefeitura devem decidir o que fazer naquele trecho para retomar as obras e até liberar parte do asfalto para o trânsito, caso não chova mais.

Outros trechos da Marginal também ficaram alagados, como na região do Colégio Coc e perto da Academia Gimnus.