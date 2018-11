Chuva desta tarde causa estragos, destelhamento de casas e queda de árvores na cidade

A forte chuva e ventos ocorridos na tarde desta sexta-feira causaram estragos em algumas regiões da cidade. Os maiores estragos foram na região...

A forte chuva e ventos ocorridos na tarde desta sexta-feira causaram estragos em algumas regiões da cidade. Os maiores estragos foram na região norte – Parque das Árvores, Jardim Piratininga e Jardim Alvorada, foram os mais afetados. A informação é das equipes da Defesa Civil e Secretaria de Serviços Públicos, que já estão trabalhando para desobstruir as vias e solucionar as ocorrências.

“Infelizmente algumas casas próximas as Avenidas Leme e Emílio Pacagnela , acabaram sofrendo alguns estragos como destelhamentos e janelas danificadas. Apuramos junto ao Corpo de Bombeiros , Defesa Civil e demais autoridades, que nenhum morador ficou ferido” informou o secretário de Comunicação da Prefeitura, Douglas Gonzaga.

O forte temporal, com rajadas de vento que atingiu a cidade causou também a queda de mais de 30 árvores por toda a cidade. Uma árvore de grande porte caiu na Rua Ernâni Lacerda de Oliveira, no Parque Santa Cândida, próximo a faculdade Unar, impedindo o trânsito nos dois sentidos.

A Defesa Civil alerta para que quem puder, que evite as regiões Norte e Oeste da cidade.