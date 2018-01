Chovendo no molhado…

Uma notícia curiosa surgiu nesta semana, trazendo ao debate um tema bastante polêmico, principalmente agora com o intenso uso das redes sociais nos aparelhos...

Uma notícia curiosa surgiu nesta semana, trazendo ao debate um tema bastante polêmico, principalmente agora com o intenso uso das redes sociais nos aparelhos eletrônicos. O tema são as fake news – ou notícias falsas.

Um grupo de trabalho será criado para desenvolver formas de combate às chamadas notícias falsas nas campanhas eleitorais, grupo este formado por integrantes da Polícia Federal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Ministério Público Federal. O foco do trabalho será a discussão de medidas que possam ser adotadas já nas eleições deste ano.

A prática das fake news causou polêmica no mundo todo, principalmente pela possível influência em processos eleitorais recentes nos Estados Unidos e na França. A criação do grupo brasileiro foi uma demanda do próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e o assunto entrou nas discussões sobre as regras para o pleito de outubro.

Já está em funcionamento um Conselho Consultivo criado pelo atual presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, no fim de 2017. O grupo desenvolve pesquisas e produz informações sobre a influência da internet nas eleições, em especial os prejuízos das chamadas notícias falsas e de robôs na disputa, e propõe o aperfeiçoamento de normas sobre esses assuntos.

O tema é polêmico porque virou rotina a circulação de notícias falsas pelas redes sociais. Há, entretanto, uma diferença entre notícia falsa e a mal apurada. O grupo a ser criado neste ano pretende agir porque sabe que partidários utilizam esta “ferramenta” da notícia falsa para favorecer seus respectivos candidatos, seja produzindo notícias positivas favoráveis a quem lhes interessa, ou inventando notícias falsas para prejudicar adversários.

Fora do cenário político, as fake news também estão presentes no cotidiano do brasileiro, com as chamadas notícias mal apuradas – aquelas inventadas por uns e replicadas por outros milhares, acreditando serem reais. Dependendo da situação, essa republicação também pode configurar uma prática criminal.

No Congresso Nacional já tramitam projetos de lei tratando do tema. Entre as medidas propostas estão a criminalização da criação e difusão desses conteúdos e a obrigatoriedade das plataformas de retirar mensagens falsas, sob pena de aplicação de multas pesadas.

Há quem defenda que não cabe ao Estado esta regulamentação, muito menos a criminalização, com o argumento de que é difícil provar o que é verdade. Na opinião do diretor do instituto de pesquisa Internetlab, Francisco Brito Cruz, essa regulação pode se tornar um instrumento de controle do discurso.

O ideal seria que cada cidadão tivesse discernimento suficiente para avaliar a credibilidade da autoria de cada notícia. Porém, se as fake news já fizeram “estragos” recentes em países como EUA e França – onde os cidadãos são teoricamente mais instruídos e informados – imaginem o que pode ocorrer aqui no Brasil se não houver algum tipo de controle… Só nos resta saber se alguém consegue controlar alguma coisa!