Chorando por verbas

Tem se tornado cada vez mais corriqueira na rotina de políticos locais, o deslocamento à capital do Estado ou do país em busca de verbas para colocar em funcionamento programas e planos de governo.

O papel feito por esses políticos é, infelizmente, necessário, mas esta peregrinação descabida e fortuita chega a ser um absurdo. Vereadores de diversas cidades do país têm se dirigido à capital federal, com infinitos pedidos de repasses.

Em Araras a situação é recorrente, como em qualquer município brasileiro. O próprio ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) sempre reforçou, em discurso, que a cidade nunca recebera, outrora, tanta verba federal em poucos anos – nas contas de Brambilla, em sua gestão foram mais de R$ 500 milhões pelo menos.

Além da verba do governo federal, os vereadores e prefeitos também procuram os gabinetes de deputados atrás das chamadas “emendas parlamentares”, um mecanismo extremamente bizarro ante às funções originais de um parlamentar, que é legislar – não direcionar verbas como se fosse o Poder Executivo.

Em resumo: essas “emendas parlamentares” funcionam como moeda de troca entre governo federal e deputados. O governo acaba liberando para que os deputados “emendem” o orçamento, ou seja, destinem parte dos gastos do próprio governo a municípios ou estados.

Criadas para permitir que os parlamentares decidam o destino de parte dos recursos da União, as emendas, contudo, não parecem um caminho tão interessante. Elas já chegaram a ser usadas como instrumento de desvio de dinheiro público e estão no centro de vários escândalos de corrupção no País. Alguns deputados foram acusados – há alguns anos – de cobrar propina de prefeituras do interior do país para realizarem o repasse de verbas da União.

Um dos mais famosos escândalos envolvendo emendas parlamentares foi o dos Anões do Orçamento, descoberto em 1993 e alvo de CPI na época. As investigações apontaram apara um esquema de propinas montado por deputados que atuavam na Comissão de Orçamento. Eles elaboravam emendas para destinar dinheiro público a entidades ligadas a parentes e laranjas, faziam acertos com empreiteiras e cobravam propina de prefeitos.

Além do problema do difícil controle sobre as emendas, elas acabam funcionando como instrumento político de partidos, que destinam dinheiro a municípios onde seus deputados foram “bem votados”. É quase que um consenso no meio político: se o deputado A foi bem votado em Araras, ele precisa atender a cidade com emendas.

A origem do problema, porém, é bem mais profunda. As Prefeituras, muitas delas sucateadas, dependem das emendas parlamentares. Muitos de seus comandantes se comprometem a propagar pelos municípios os nomes dos deputados que favorecem as cidades com emendas. Ou seja, o dinheiro público, mais uma vez, vira moeda de troca – e, curiosamente, de forma lícita.

Não há fórmula mágica para se resolver esta vinculação estranha ao orçamento federal. Mas ao menos uma tentativa interessante seria o modelo adotado nos Estados Unidos – e pedido há anos pelos prefeitos: mudanças fortes no pacto federativo. Mais dinheiro aos municípios e maior poder de decisão, dentro das cidades, para o direcionamento das verbas arrecadadas com impostos pode ser uma medida interessante… Para os municípios e cidadãos, mas talvez, nem tanto para os parlamentares.