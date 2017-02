Choque-digestão

“O acaso é, talvez, o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras”. (Théophile Gautier) Novas notícias velhas carregadas de rancores...

Novas notícias velhas carregadas de rancores ancestrais seguem estourando na pipoqueira do noticiário, porém já não repercutem na parabólica cerebrina do velho escriba.

Esse excesso de dejetos repetitivos fazem mal aos meus resistentes miolos, visto que causam aos ditos-cujos o chamado “mal-de-sete-dias”; mas diferentemente do mal homônimo que, no tempo da vovó, atingia recém nascidos — o mal nada mais era do que o tétano neonatal —, o mal-de-sete-dias que aspei ataca a cabeça de adultos, podendo ser diagnosticado como a total, absoluta e irrecorrível falta de assunto.

Se é bem verdade que tal adoecimento não chega a matar textos, não é menos certo que ele tem assassinado cronistas com a volúpia digna de um serial killer.

Além do bombardeio diário de notícias requentadas pelos atos indignos reiteradamente praticados pela maioria dos digníssimos senhores que estão à frente do destino da terra descoberta por Cabral, o outro lado da moeda interfere enormemente na ausência de inspiração: para os coroas, a idade apresenta somente estímulos caros.

Ou seja, à medida que envelhecemos a vida apresenta menos novidades, e essa sensação de familiaridade com o mundo acaba num velho dilema: não ter mais o que dizer porque calar é a mais producente manifestação de horror.

O leitor otimista e a esperançosa leitora poderão argumentar que, se assunto não sobra, temas não faltam. Há certa lógica na provocação, e como assim se me parece aceito-a sem salamaleques.

De fato meus olhos, alcançando ao rés do aclive distante uma Paineira Rosa no auge da floração, ou as duas Quaresmeiras que escoltam meus sonhos prestes a entrar em floração, são slides que bolem com o mais insensível dentre todos os insensíveis.

Dessarte, flores são temas eternos como a eternidade, se bem que é mais fácil falar dos espinhos cravados nas hastes que as sustentam do que propriamente delas. Para mim, o difícil comporta um paradoxo, é fácil; o contrário não foge um milímetro desse entendimento.

Mas como se dizia no tempo em que os bichos falavam, nem tudo são flores.

Assim, no encolhido leque de possibilidades, sobra falar de velhas notícias novas; resta-me o óbvio, que é dizer que a sensação de familiaridade com o que acontece atualmente no país nos torna cúmplices das patacoadas que nossos governantes praticam sem qualquer constrangimento ou receio.

Dia desses ouvi de um amigo que as coisas sempre foram assim e que assim sendo o melhor que podemos fazer é deixar o barco correr porque no fim “as coisas se acertam”.

“Esse povo está lá por acaso, no ano que vem eles caem fora”, arrematou ele com jeito de conformista sem causa. Sem dúvida, o acaso é, talvez, o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras.

“Nenhuma época”, ponderou o filósofo alemão Martin Heidegger, “soube tantas e tão diversas coisas do homem como a nossa. Mas em verdade, nunca se soube menos o que é o homem”.

Esse é o ponto. Até hoje nunca se soube menos o que é o homem.

Bem, por hoje basta.

Bom dia!