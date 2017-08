Chegou a hora Neymar está livre para fazer sua estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo, às 16h, contra o Guingamp, pela segunda rodada...

Chegou a hora

Neymar está livre para fazer sua estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo, às 16h, contra o Guingamp, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Os 222 milhões de euros (R$ 821 milhões) enfim caíram na conta do Barcelona, que enviou o documento que faltava à Federação Espanhola (RFEF), que por sua vez mandou o Certificado de Transferência Internacional (CIT) da Fifa à Liga de Futebol da França (LFP). A Federação Francesa confirmou que recebeu o documento. O craque está com muita vontade de entrar em campo o quanto antes, tem dado show nos treinos, e tudo leva a crer que ele será titular contra o Guingamp.

Amigável

Uma rescisão amigável. Assim o Palmeiras pretende decidir o futuro de Felipe Melo, afastado pela diretoria há pouco menos de duas semanas. O jogador vem treinando em horários alternativos na Academia de Futebol após problemas de relacionamento com o técnico Cuca. O Verdão foi notificado extrajudicialmente por advogados que representam o atleta. Eles alegam que o clube cometeu assédio moral (exposição a situações humilhantes e constrangedoras) e pedem a reintegração do jogador ao elenco. A diretoria e o departamento jurídico do Palmeiras analisam maneiras para definir o futuro do jogador. Há a expectativa de que Felipe Melo se reúna com os dirigentes nos próximos dias para discutir a situação.

Convocado

Um ano após viver má fase e até mesmo perder a posição de titular do Corinthians, o goleiro Cássio está de volta à seleção brasileira. Atravessando um dos melhores momentos da carreira, ele foi convocado para as partidas contra Equador, no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, e Colômbia, em 5 de setembro, em Barranquilla, ambas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A notícia da convocação foi recebida pelo camisa 12 durante treinamento do Timão, na manhã de quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Mudanças

Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último domingo, o técnico Dorival Júnior garantiu que mudanças aconteceriam no São Paulo. E não será por falta de trabalho que o Tricolor não reagirá no Campeonato Brasileiro. Na primeira semana cheia que o treinador tem desde sua chegada, foram três dias de testes e 15 jogadores usados na equipe titular. Tudo para encontrar a formação que seja capaz de vencer o Cruzeiro no próximo domingo, às 11h, no Morumbi, para sair da zona do rebaixamento. Não são apenas mudanças de peças. Dorival testou um novo esquema tático e modificou bastante o jeito de jogar da equipe.

Lição

Levir Culpi ficou mais feliz com a classificação do que a atuação do Santos na vitoria por 1 a 0 sobre o Furacão na quinta-feira, na Vila Belmiro. O resultado classificou o Peixe para as quartas de final da Libertadores. O adversário será o Barcelona, do Equador. O técnico acredita que o sofrimento do Alvinegro vai servir de lição para o restante da competição.