Felipe Melo ficou um pouco mais longe da Internazionale, e consequentemente mais perto do Palmeiras. O técnico do time italiano, Stefano Pioli, não levou o volante brasileiro para a intertemporada em Marbella, na Espanha, que começou nesta segunda-feira e vai até sexta. Segundo a imprensa italiana, é iminente a transferência do jogador de 33 anos para o Verdão. Felipe Melo e Palmeiras estão acertados desde a semana passada, mas ainda falta a liberação da Inter de Milão para que a contratação seja concretizada. Nos últimos dias, na Europa, o empresário do jogador, José Rodriguez, colocou o futuro do jogador nas mãos do clube italiano, com quem ele tem contrato até o meio do ano, com opção de renovação por mais uma temporada.

Reforço

Muito próximo de ser anunciado como o terceiro reforço do Corinthians para a temporada, o atacante Colin Kazim, de 30 anos, realizou exames médicos em São Paulo na manhã de ontem. Sendo aprovado, deve assinar contrato por duas temporadas com o Timão. Para encerrar o vínculo do jogador com o Coxa, o Timão deve pagar uma multa de cerca de R$ 1,5 milhão. O contrato do jogador inglês naturalizado turco com o Coritiba era até o fim de 2017. No Timão, Kazim chega para compor o ataque com Jô, outra novidade para a temporada. Na visão do técnico Fábio Carille, os dois jogadores poderão se completar em campo.

Transparência

Reforço do Santos para 2017, Leandro Donizeti esperava continuar no Atlético-MG. O volante não renovou contrato com o clube mineiro porque queria vínculo de três anos. O Galo ofereceu novo vínculo por apenas uma temporada. O agora santista agradece pelo apoio da massa atleticana e foi transparente ao dizer que preferia ficar no Galo, porém espera um dia voltar a vestir a camisa do Atlético. Depois de cinco temporadas no Atlético, Leandro Donizete é esperado nessa primeira semana de janeiro na Vila Belmiro para fazer exames médicos e assinar contrato de três anos com o Santos. A contratação foi um pedido do técnico Dorival Júnior.

Oportunidade

Na última semana de 2016, o meia Shaylon, de 19 anos, esperança do São Paulo para o ano que se inicia treinava para disputar a Copinha, foi chamado por Rogério Ceni para ser informado que fará pré-temporada e disputará o Torneio da Flórida, nos Estados Unidos, junto com o time principal. A ideia inicial do técnico era deixar que o camisa 10 do time sub-20, supercampeão no ano passado, disputasse o torneio de juniores para se aprimorar ainda mais, e também para não desfalcar a equipe de André Jardine. Mas a falta de jogadores da posição no elenco principal e as atuações de Shaylon nos últimos meses mudaram seus planos.

Copinha de cara nova

Começou nesta segunda-feira a 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com mais oportunidades do que nunca para o torcedor ver germinarem possíveis talentos para o futuro do futebol brasileiro. Duas medidas devem implicar no aumento da quantidade de atletas em campo: o número recorde de times participantes e a liberação para a realização de até seis substituições por partida. Em 2017, a Copinha conta com 120 clubes, divididos em 30 grupos de quatro participantes. No ano passado, foram 112. Estão contempladas equipes de todas as unidades da federação, e uma de fora do país: o Pérola Negras, do Haiti, que já havia participado na edição de 2016. Cada clube inscreveu 25 jogadores, ou seja, a competição receber até 3 mil atletas.