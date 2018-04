Chegando ao século XXI

Enfim Araras decidiu acompanhar a evolução dos tempos e se atualizar em relação ao transporte privado de passageiros, com a liberação do Uber na...

Enfim Araras decidiu acompanhar a evolução dos tempos e se atualizar em relação ao transporte privado de passageiros, com a liberação do Uber na cidade. A Prefeitura pretende elaborar uma nova legislação para regulamentar os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como deverá atualizar e regulamentar a legislação para todo o sistema municipal de transporte de passageiros – táxis, moto-taxis, fretes e locações de vans, ônibus e até transporte escolar.

Essa foi uma das principais decisões tomadas em reunião realizada no dia 5 de abril, da qual participaram o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Marcos Buzolin, o diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) Laerte Tognasca, o comandante da Guarda Municipal Carlos Alencar, o ouvidor da Secretaria de Segurança, Ricardo Franco, o chefe da Fiscalização Urbana, Wallasy Carlos e, ainda, o responsável pelo sistema de licenciamento municipal (emissão de alvarás), Edenilson Valencise.

A reunião foi motivada após a apresentação do primeiro pedido de alvará feito por uma motorista parceira do Uber, empresa que controla um aplicativo mundialmente conhecido para conectar motoristas a passageiros. A parceira do Uber está há quatro meses já atuando na região e iniciando atividades em Araras, e foi ela quem protocolou nesta mesma semana o pedido de alvará para ser MEI (Microempreendedora Individual) no segmento.

A discussão e possibilidade de liberação do serviço de Uber na cidade é certamente um sinal de avanço. Independentemente das discussões usuais e conhecidas entre os taxistas tradicionais e os prestadores do serviço por aplicativo, é fato que o Uber se tornou uma realidade indispensável por estar sintonizada com as idiossincrasias de uma sociedade otimizada, em que o atendimento das necessidades individuais é um recurso legítimo e moderno.

A possibilidade de adequação do serviço à necessidade individual, e o sistema de distribuição automática de chamados e de trajetos feito pelo Uber, possibilita maior eficiência nas corridas. Concomitantemente, há uma redução de custos operacionais, o que torna o Uber tão atrativo. Por isso mesmo, o avanço do serviço é inevitável.

Até porque, a oferta de um serviço deve atender às necessidades do usuário – inclusive econômicas. Por outro lado ainda deve servir para que o serviço de táxi, seu concorrente, passe a buscar inovações tecnológicas e mudanças na cultura do atendimento ao usuário – com oferta de serviço de qualidade pelos dois prestadores, e a adequação da realidade financeira de uma tarifação justa por corrida.

Esquecendo as comemorações inerentes à possibilidade de atualização do serviço de transporte de passageiro privado, como o Uber, é preciso por outro lado apenas fazer certa ressalva de que será preciso atenção redobrada para as obrigações sociais e legais de implantação do novo serviço… E que, com a regulação, certamente é possível.