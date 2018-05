Chega em Araras carga de Diesel que garante transporte coletivo até terça-feira

Com escolta da GCM (Guarda Civil Municipal), uma carga de 15 mil litros de diesel acabou de ser entregue à Prefeitura e ao TCA...

Com escolta da GCM (Guarda Civil Municipal), uma carga de 15 mil litros de diesel acabou de ser entregue à Prefeitura e ao TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras). O diesel entregue esta tarde vai garantir que os ônibus do TCA circulem ao menos até meados da semana que vem e ainda ajuda a abastecer ambulâncias e veículos municipais.

O TCA e Prefeitura conseguiram adquirir o diesel diretamente em Paulínia/SP e viaturas da Guarda de Araras garantiram que a carga chegasse a Araras sem percalços pelo caminho.

Dias atrás houve tentativa de compra de uma carga de diesel, mas com os ânimos exaltados defronte a refinaria de Paulínia, não teve sucesso a tentativa de trazer combustível para garantir o transporte público em Araras.

Apesar de receber os 15 mil litros de diesel, o TCA não trabalha com grande capacidade de armazenamento, e por isso a garantia que o serviço não terá interrupções deve se dar apenas com o fim das paralisações. Concomitantemente vale o registro de que 10 mil litros ficarão para uso do TCA, mas 5 mil litros serão direcionados à Prefeitura – para uso em caminhões de coleta de lixo e ambulâncias, por exemplo.

Em semana atípica, o consumo, contudo, deve ser baixo – já que na quinta-feira o TCA trabalharia com oferta naturalmente menor de ônibus devido ao feriado, e sexta-feira (1 de junho) é ponto facultativo. Na prática o TCA deve trabalhar, de quinta-feira a domingo, com intervalo maior entre os ônibus, no sistema de funcionamento adotado tradicionalmente aos domingos.