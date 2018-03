Chaves do 1º Módulo do Condomínio Vila Rica são entregues antes do prazo

Informe Publicitário A BRNPAR, Empresa especializada na construção civil, principalmente na incorporação, construção e venda de condomínios e loteamentos realizou na quarta feira dia...

A BRNPAR, Empresa especializada na construção civil, principalmente na incorporação, construção e venda de condomínios e loteamentos realizou na quarta feira dia 28/02 a entrega das chaves do Primeiro Módulo do Condomínio Residencial Vila Rica com 60 dias de antecedência.

O Condomínio Residencial Vila Rica, foi desenvolvido e planejado para um novo estilo de vida, em que a família pode desfrutar do viver bem, com segurança e valorização do seu investimento.

Há muito tempo na cidade não existia um empreendimento que trouxesse tantos benefícios aos moradores : bolsão verde, ruas privativas, portaria 24h, áreas de lazer, residências com três dormitórios, sendo uma suíte, sala conjugada, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal e duas vagas de garagem.Com grande facilidade de compra no mercado, a BRNPAR facilitou a aquisição da residência, com a Caixa e Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” com as menores taxas de juros e maior plano de financiamento, dentre outros benefícios.

Cabe ressaltar que a BRNPAR só utiliza produtos das melhores marcas e se preocupa com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para atender um mercado cada vez mais exigente por qualidade, prazo e custo.

A realização da conquista da casa própria e satisfação do cliente é o mais importante para BRNPar.