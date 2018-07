Cetesb recebe denúncia de crime ambiental em Araras

A Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), por intermédio da Agência Ambiental de Mogi-Guaçu, registrou nesta quarta-feira (25) uma denúncia de possível crime...

A Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), por intermédio da Agência Ambiental de Mogi-Guaçu, registrou nesta quarta-feira (25) uma denúncia de possível crime ambiental que estaria acontecendo em Araras. De acordo com o órgão, o problema seria um descarte irregular de resíduos, provavelmente lodo de Estação de Tratamento de Água no Ribeirão das Furnas, que por sua vez deságua no Rio Mogi-Guaçu. O despejo seria efetuado pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), que não nega a ocorrência.

“Com base nesta informação, uma equipe de técnicos da Agência Ambiental de Mogi-Guaçu, vai realizar uma vistoria no local onde ocorreu o lançamento, para averiguar a veracidade da denúncia e identidade do responsável pela infração. Se constatada a irregularidade, serão aplicadas as sanções legais previstas na legislação ambiental”, informou a Cetesb em nota oficial.

O problema decorrente do descarte seria a contaminação do meio ambiente por produtos químicos contidos neste lodo, como microorganismos, protozoários, metais pesados, nitrogênio, fósforo, além da presença de coliformes fecais e organismos patogênicos que podem causar diversas doenças. Não é possível afirmar sem laudo técnico se há a presença destes produtos no referido lodo. Antes de ser descartado “in natura”, este lodo necessitaria de tratamento específico, justamente para evitar impactos negativos ao meio ambiente e ao homem.

Entretanto a Cetesb informa que apenas após análise é possível afirmar a composição do líquido. “Lembramos que a composição dos resíduos que teriam sido lançados no corpo d’água só poderá ser informada após análise laboratorial de amostra do material”, ressalta ainda nota da Cetesb.

Defesa do Saema

De acordo com o diretor da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Saema, Wagner José Bergamin, desde que assumiu a função na autarquia, era sabido que a estação precisava de diversas reformas e já na época as mesmas foram solicitadas. Ele também revela que desde 2001 não se fazem melhorias necessárias na ETA da cidade.

“A ETA tem 39 anos e desde então nunca foi feito o tratamento do lodo dos decantadores de tratamento de água em Araras, assim como não foram feitas as reformas apontadas em um estudo realizado por empresa contratada para avaliar quais as providências eram necessárias. Me causa espanto que hajam agora questionamentos, uma vez que neste período todo, todas as Administrações Municipais, políticos e população da cidade sabiam que não existia e não existe tratamento do lodo do Saema; assim como sempre foi de conhecimento de todos que o lodo sempre foi jogado aonde é jogado”, revelou Bergamin.

Ainda segundo Bergamin, a solução do problema está para ocorrer em breve. “No dia 19 de julho foi feita uma licitação para execução dos projetos de reforma dos filtros e tratamento do lodo da Estação de Tratamento de Água. Esta administração vai corrigir o problema”, finalizou o diretor.