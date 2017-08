Cetesb aplica 2 multas ao Saema por não tratar esgoto

Em um ano, duas multas que se somadas chegam a R$ 15 mil foram aplicadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)...

Em um ano, duas multas que se somadas chegam a R$ 15 mil foram aplicadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente). O motivo é o não tratamento do esgoto doméstico produzido pela cidade. A autarquia disse que recorre da decisão.

A Cetesb informa que a primeira multa foi aplicada em 15 de janeiro de 2016 – ainda na gestão passada – no valor de R$ 5 mil. A penalidade é conhecida como AIIPM (Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa). Em 23 de março deste ano uma nova multa foi aplicada e com valor maior: R$ 10 mil.

Hoje a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), localizada no Parque Tiradentes, zona leste, está parada e 100% do esgoto é jogado “in natura” para o Ribeirão das Araras, que deságua no Rio Mogi Guaçu – um dos principais rios do Estado de São Paulo.

Tribuna questionou Saema sobre as multas, em nota a assessoria de comunicação esclarece que “ingressou com uma ação judicial pleiteando o cancelamento da multa de R$ 5 mil, aplicada no ano passado. O processo ainda se encontra em andamento”. No caso da multa de R$ 10 mil, a autarquia também entrou com recurso, “mas ainda não obteve resposta do mesmo”.

Diante a demora para início da obra que pretende modernizar a ETE, a Cetesb também informou que “o Saema apresentou proposta de implantação de reatores pré-fabricados para o tratamento de efluentes, mas não apresentou até o momento o cronograma para a conclusão da implantação dos mesmos”, diz a nota da Cetesb.

Já o Saema se defende e disse que “apresentou proposta de implantação de reatores pré-fabricados. O cronograma apresentado leva em consideração uma previsão de meses, porém só é validado após emissão da Ordem de Serviço”, salienta nota do Saema.

Contrato com empresa para modernizar ETE foi assinado em 2016

Em 9 de dezembro de 2016, o Saema assinou o contrato com a empresa Sanex Soluções Eirele Ltda., de Sorocaba, que venceu o processo de licitação para modernizar a ETE. A obra está prevista para começar este ano, conforme dito na ocasião.

De acordo com a atual gestão, “a autarquia aguarda aprovação da Caixa e Ministério das Cidades. Se for solicitada alteração (projeto), o Saema verificará quais as providências necessárias e possíveis”, informa a nota.

Inaugurada em 1990, a ETE nunca tratou 100% do esgoto produzido pela cidade e a Cetesb afirma que cada município precisa tratar, ao menos, 90% do esgoto. Por fim, a Cetesb respondeu para Tribuna “que a agência ambiental de Mogi Guaçu estará convocando, ainda neste mês, os representantes do Saema para apresentação de solução do esgoto produzido por Araras”.

Ainda de acordo com a Companhia, “os demais municípios da região como Pirassununga, Mogi Guaçu e Leme possuem sistemas de tratamento de esgotos operando em condições adequadas”, finaliza nota.

Mesmo sem tratamento, taxa de esgoto é cobrada

Apesar de não tratar o esgoto produzido pela cidade, o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) cobra pela taxa do esgoto. A medida é questionada há meses pela população, mas a autarquia explica que outros serviços estão inclusos no valor.

De acordo com o Saema, “o serviço de coleta de esgoto é cobrado mensalmente, e seu valor é de 80% do valor do abastecimento de água. A cobrança da tarifa do esgoto é legal, já que a autarquia realiza o serviço de coleta/afastamento de esgoto em toda a cidade”, explica.

Na mesma nota, explica que a prestação deste serviço pode ser cobrada, ainda que o tratamento sanitário não esteja sendo realizado no momento e o sistema de tratamento esteja passando por uma reconstrução.

“A tarifa também inclui a manutenção nas redes coletoras, serviço realizado diariamente para desobstruir as redes e garantir seu bom funcionamento em relação à coleta. O valor cobrado é regulamentado pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”, explica a nota.

Por fim, o Saema informa que a coleta é fundamental para o município, ele evita a contaminação e a proliferação de doenças, colaborando com a qualidade de vida de todos.