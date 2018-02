Cesta básica continua fornecida por mesma empresa; pregão culmina com valor menor

Por meio de um pregão presencial, realizado no último dia 8 de fevereiro, foi decidido que a cesta básica dos servidores públicos da Prefeitura...

Por meio de um pregão presencial, realizado no último dia 8 de fevereiro, foi decidido que a cesta básica dos servidores públicos da Prefeitura de Araras ainda permanece fornecida pela empresa Comercial João Afonso Ltda. A empresa novamente venceu a licitação para fornecer as cestas.

Com a realização do pregão – uma espécie de leilão entre as empresas interessadas em fornecer a cesta – houve uma redução em seu valor unitário, de R$ 80,42 para R$ 76,40 – cerca de 5%. O processo licitatório contou com a participação de sete empresas e o novo contrato terá validade de 12 meses.

O secretário de Administração, Bruno Roza, chegou a defender que “a decisão de realizar um processo licitatório com preços menores faz parte da política de valorização dos servidores públicos de Araras”, mas vale a ressalva de que o custo menor ao Poder Público não depende de decisão do governo nesses casos. Especialista em licitações ouvido pela Tribuna explicou que os preços menores ao final do processo licitatório dependem, via de regra, da disputa entre as empresas. Quando uma das empresas aceita receber valores menores visando obter o direito de fornecer os produtos, os preços naturalmente caem.

O diferencial entre o antigo modelo e a atual licitação é que no novo conjunto de itens da cesta básica conta com o acréscimo de mais dois mantimentos: achocolatado de 400g e leite em pó de 400g. Ao contrário de outros itens, contudo, ambos não contam com indicação de marcas homologadas – em todos os outros itens há indicação das marcas homologadas. Para o açúcar, por exemplo, as marcas homologadas: são União, Da Barra, Guarany, Cometa, Caravelas e Doçura.

Segundo a Administração Municipal aproximadamente quatro mil servidores públicos estão cadastrados para receber a cesta básica mensalmente.

