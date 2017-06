Cesário participa do Programa História do Patrono

Em breve todo paulista terá a chance de conhecer, de verdade, quem foi Cesário Coimbra, patrono de uma das principais escolas de Araras. Isso...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em breve todo paulista terá a chance de conhecer, de verdade, quem foi Cesário Coimbra, patrono de uma das principais escolas de Araras. Isso porque diversas escolas da rede estadual vão contar as histórias de seus patronos.

Assim como em outras instituições, alunos e direção do Cesário estão alimentando um banco de dados, lançado via Programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. O programa foca na preservação da memória e patrimônio escolar, com ênfase na pesquisa, na investigação e no debate.

“Participamos de uma conferência online com a Diretoria de Ensino e fomos convidados a participar”, conta Danielle Conte Delbem, diretora do Cesário. Segundo a gestora da escola, boa parte do material de pesquisa já está disponível dentro da própria escola, no Memorial Maria de Lourdes Buragas. A própria diretora, quando realizava uma de suas qualificações, chegou a pesquisar mais aprofundadamente sobre a história de Cesário Coimbra, e conta que esse material também deve constar na pesquisa.

Conforme Danielle, os alunos fazem o levantamento e vão alimentando o banco de dados. “Os dados vão para o Histórico das Instituições”, conta a diretora, entusiasmada com a participação da escola no projeto.

Conforme a Secretaria de Estado da Educação, de fato uma das ações do projeto consiste na pesquisa para o conhecimento da História dos Patronos das Escolas, por meio do levantamento de sua biografia e o processo de escolha de seu nome. Um cronograma inicial prevê o prazo de entrega dos documentos entre 16 de junho e 6 de outubro.

As regras do projeto permitem que a pesquisa seja feita na própria instituição, na Diretoria de Ensino, na imprensa local/regional, no departamento histórico da Prefeitura, na internet, entre outros.

O documento deve ser elaborado em PowerPoint, e ter, no máximo, cinco slides. As fotos escolhidas devem possuir autorização de uso de imagem e legendas. A autoria do texto poderá ser de um aluno, um professor ou feito em coletividade.

O material deverá ser entregue em CD para a Diretoria de Ensino, para o responsável na oficina pedagógica. A diretoria deverá reunir todos os arquivos recebidos das escolas e gravar em um único CD ou DVD e encaminhar para o CRE (Centro de Referência em Educação) Mario Covas, de acordo com o cronograma dividido nos Polos das Diretorias de Ensino. A iniciativa é realizada em parceria da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o CRE Mario Covas/EFAP e o Cemah (Centro de Memória e Acervo Histórico).