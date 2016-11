Certidões e documentos municipais já podem ser solicitados na internet

Desde a última sexta-feira (25) diversos serviços municipais podem ser solicitados pela internet e sem a necessidade de comparecimento pessoal à Prefeitura. O serviço...

Desde a última sexta-feira (25) diversos serviços municipais podem ser solicitados pela internet e sem a necessidade de comparecimento pessoal à Prefeitura. O serviço inclui certidões para Demolição e até de Habite-se ou Aceite. Pelo menos 80 solicitações diferentes podem ser feitas sem a necessidade de comparecimento aos guichês.

O chamado ‘Protocolo Digital’, além de oferecido aos cidadãos, também poderá ser útil para empresas, já que outros serviços – como pedido de emissão de Nota Fiscal Eletrônica – também podem ser feitos pelo site.

Segundo o diretor do cadastro da Prefeitura, Luiz Fernando Privatti, quem faz o pedido e cadastra o número de celular, por exemplo, recebe informações sobre o andamento de todo o processo por e-mail e até por mensagem de texto no celular (SMS). Ou seja, todo o trâmite acaba sendo informado pelo e-mail e por SMS. Com isso, o interessado sabe exatamente o que está sendo feito em relação ao processo.

Segundo Luiz, os documentos a serem requeridos online ainda precisam ser retirados na Prefeitura. Por exemplo, quem solicita uma certidão até recebe o boleto para a emissão da certidão no e-mail, mas o documento precisará ser retirado na Prefeitura, quando ficar pronto.

Parte dos serviços da Prefeitura já era disponibilizada pelo site, como por exemplo, a emissão de certidões desde março de 2015. Essas certidões disponibilizadas em 2015, contudo, podem ser retiradas no próprio site e sem taxas. Naquela época, as consultas se limitaram cerca de 20 tipos de solicitações ligadas às áreas de Urbanismo, Protocolo e Administração e Tributação/Secretaria da Fazenda.

Agora, são mais 80 solicitações possíveis de serem feitas online pelo site www.araras.sp.gov.br. Para solicitar, basta acessar o campo ‘Serviços’ – acessível através de um botão na página inicial do portal. Ali, basta clicar no botão “Solicitação de Abertura de Processo”.

Ao escolher o que deseja solicitar, ao lado do pedido o interessado pode clicar num pequeno ícone ao lado do texto que exibe os documentos necessários àquela solicitação. Por exemplo, se o objetivo é obter Autorização para Venda de Flores, o sistema mostra que são necessárias cópias de RG e CPF (a pessoas físicas) além de Cartão CNPJ (a pessoa jurídica) e Requerimento endereçado ao prefeito (em ambos os casos).

Ao fim do processo, se a solicitação está completa, o sistema avisa visualmente na tela que a solicitação foi feita com sucesso e envia um e-mail para o e-mail informado pelo interessado. Esse, no entanto, não é ainda o momento da formalização do protocolo.

A administração municipal explica que as solicitações passam por uma triagem no Serviço de Protocolo da Prefeitura, que defere ou não a solicitação de abertura do processo. Tanto em caso de deferimento como em caso de recusa o solicitante é informado via e-mail – e pode consultar as razões para o indeferimento. (Com informações da Prefeitura)

Novos serviços de Protocolo Online:

(solicitados pelo www.araras.sp.gov.br)

Alvará de demolição

Abertura de Firma

Acesso de Informações

Alteração de Alvará

Alteração em Projeto de Desmembramento e Unificação

Aprovação de Loteamento (Consulta Prévia)

Aprovação de Projeto de Desmembramento

Aprovação de Projeto

Aprovação de Remembramento

Aprovação de Desmembramento e Remembramento

Aprovação de Loteamento (Preliminar)

Aprovação de Loteamento (Definitivo)

Aprovação de Projeto Ampliação

Aprovação de Construção/Ampliação

Aprovação de Projeto de Transformação

Aquisição de Lotes

Atestados

Autorização para inst. Circos e Parques

Autorização para uso do patrimônio público

Autorização para venda de flores

Autorização para ambulantes

Autorização para trabalhar (feira livre)

Aux. Funeral

Benefício (ITPU Sustentável)

Bolsa-Estágio

Cancelamento Auto de Infração

Cancelamento ISSQN

Cancelamento Limpeza de Terreno

Cancelamento Multa de Trânsito

Cancelamento Remoção Entulho

Cancelamento Serviço de Máquina

Certidão de Área Construída

Certidão de Área Quadrada

Certidão de Contagem de Tempo

Certidão de Demolição

Certidão de Desapropriação

Certidão de Diretrizes (Uso do Solo)

Certidão de Emplacamento

Certidão de Época Lançamento

Certidão de Habite-se ou Aceite

Certidão de Inexistência de Firma

Certidão de Localização do Imóvel

Certidão de Manifestação Ambiental

Certidão de Perímetro Urbano

Certidão de Valor Venal

Certidão de Denominação de Rua

Certidão de Existência de Firma

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Negativa de IPTU

Certidão Negativa de ISSQN

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão Positiva de Débitos

Certidão Referência Cadastral

Certidão Zoneamento

Certidões Diversas

Colocação de Lombadas

Compensação de IPTU com Lic. Prêmio/13o Salário

Convênios Diversos

Encerramento de Firma

I.T.B.I.

Nota Fiscal Eletrônica

Outros

Pode/Remoção de Árvore

Prestação de Contas

Projeto Construção/Demolição

Prorrogação de Prazo

Recadastramento

Reclamação Contra Lançamento IPTU

Reclamações Diversas

Recurso

Relatório Projetos Aprovados

Restituição de IPTU

Restituição de ISSQN

Restituição de Área

Retirada de Materiais Reciclados

Revisão de Foto Aérea

Revisão de IPTU

Selo para portador Deficiência Física

Serviços de Máquinas

Transferência de Carneiro

Transferência de Projeto

Unificação

Unificação e Desdobro

Vagas para Idosos

Xerox de Leis e Decretos

Xerox Diversos

Serviços disponíveis no site desde 2015:

Consulta de referência cadastral

Consulta à ficha de imóvel

Consulta ao zoneamento

Emissão de certidão de zoneamento

Emissão de certidão de diretrizes

Emissão de certidão de referência cadastral

Emissão de certidão de área construída

Consulta a Projeto Habite-se

Consulta de processos

Documentos relacionados de Protocolo e administração

IPTU Sustentável

Consulta a endereço de entrega

Certidão negativa de débito imobiliário

ITBI valor de mercado

Certidão de valor venal

Extrato de débitos

Parcelas do Pró-débito

Parcelas normais

Certidão positiva com efeito de negativa

2a Via do IPTU

Rol de lançamentos do IPTU on-line desde 2010

Emissão de 2ª via de certidão de Habite-se/Aceite

Emissão de Certidão de denominação de via pública

Emissão de Certidão de perímetro urbano

Consulta a legislação/urbanismo