Cerol pode ter ‘rompido’ fio que eletrocutou crianças

Soltar pipa com cerol: a brincadeira de criança pode ser fatal e é provavelmente a causa do rompimento do fio que causou um grave acidente no domingo (4). Ao menos é essa a hipótese levantada até o momento por técnicos da Elektro.

No momento do acidente, de fato, não se viu nenhuma criança com pipa ‘enroscada’ naquela fiação, mas linhas com cerol podem ter ajudado a desgastar os fios antes do acidente. Com isso eles se romperam posteriormente.

De fato as pequenas Elloany Eduarda Cachoeira e Amanda Vitória Lima da Silva, de apenas sete anos, estavam sentadas na calçada, comendo pipoca, na rua Gaivota, no Narciso Gomes.

Repentinamente um fio de alta tensão despencou do poste e atingiu as duas.

Apesar do susto o estado de saúde é estável e ambas não correm risco de morte. Elas ainda estão internadas na Unidade de Tratamento de Queimaduras na Santa Casa de Limeira.

Um tio de Elloany ouviu gritos e agiu rápido. Com uma cadeira, conseguiu afastar o fio e evitou o pior, a morte. Um outro vizinho saiu na rua e aplicou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Samu e Corpo dos Bombeiros.

“Uma cena horrível. Elas estavam desacordadas no chão, uma do ladinho da outra”, contou a avó de Elloany, Carla Tavares.

A mãe de Amanda, Flávia Lígia Lima de Souza, contou que “o vizinho fez respiração boca-a-boca e massagem no coraçãozinho delas. Foi um milagre de Deus”. Flávia contou, ainda, o drama vivido pelas garotas e famílias. “As ver gritando e chorando de dor foi horrível”, desabafou.

De acordo com a Santa Casa de Limeira as garotas tiveram ferimentos graves nos braços, costas e nádegas. Uma teve 12% do corpo queimado e a outra 15%. Na quinta-feira (8) elas passaram por um procedimento chamado raspagem para retirar o tecido morto e, ainda, vão passar por uma cirurgia para enxerto de nova pele.

Investigações apontam problemas com pipas

De acordo com a Elektro uma averiguação inicial apontou que a causa do rompimento de cabos de energia foi ações de pipas próximas ao local que ocorreu o acidente. “Reforçamos a população sobre os riscos de manuseio desses objetos perto das redes, o que pode ocasionar acidentes, inclusive fatais”, informou a empresa.

A distribuidora de energia enfatizou que pipas devem ser empinadas em locais abertos e afastados da rede elétrica. “Não se deve usar fios metálicos ou cerol. Caso a pipa fique presa, o melhor a fazer é não tentar pegá-la, o simples ato de puxar uma pipa presa aos fios pode provocar uma violenta descarga elétrica, capaz de levar à morte. As linhas com cerol são capazes de romper cabos de energia, o que favorece a ocorrência de curtos circuitos e morte por choques elétricos”, acrescentou a Elektro.

(Luca Campagna)

