Ceren promove na segunda-feira o 2º Festival Desportivo Adaptado

Atletas paraolímpicos profissionais e amadores participam do 2º Festival Desportivo Adaptado Menino de Ouro na segunda-feira (18). Realizado pelo Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico) José Canzi Júnior, o evento acontece a partir das 8h30, no salão social do Sayão Futebol Clube.

O Festival vai reunir 170 atletas de 12 instituições de Araras e região, que participam das provas de atletismo 50 m, arremesso de peso e bola ao cesto. No ano passado, o evento reuniu cerca de 100 atletas.

Em 2016, o aluno do Ceren, Alexandre Pim, se tornou o primeiro medalhista com deficiência da história de Araras nos Jogos Regionais. Este ano, ele repetiu a conquista, trazendo mais três medalhas no atletismo ACD (para Atletas com Deficiência) para a cidade: ouro nos 200 m, prata nos 100 m para cadeirantes. e bronze no arremesso de peso até 3 kg – categoria T-34.

“As vitórias do Pim são um incentivo para que outros atletas superem seus próprios limites e participem de competições desportivas. Queremos, com este Festival, estimular a prática de atividades físicas entre deficientes, mostrando que ela pode ser uma importante ferramenta terapêutica para a reabilitação e garantia de mais qualidade de vida e autonomia para eles”, explica o professor e preparador físico, Júlio César Lelis Moreira, do Ceren.

O Ceren é uma entidade que atende pessoas com deficiências múltiplas e seus familiares, oferecendo reabilitação e terapias especializadas, além de oficinas de emprego e renda para deficientes que não estão em idade escolar e educação especial, que segue com currículo funcional e adaptado, credenciado pela Diretoria de Ensino Estadual de Pirassununga.

A entidade conta com uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem, educação física e equipe de apoio especializada em nutrição e higienização. Mais informações sobre o evento pelo telefone 3541-0349.