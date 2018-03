Cerca de 80% das pessoas que vivem nas ruas de Araras são ‘imigrantes’ e 20% possuem familiares na cidade

Balanço apresentado pelo psicólogo e coordenador do Centro POP – Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – de Araras, Jefferson Libanori,...

Balanço apresentado pelo psicólogo e coordenador do Centro POP – Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – de Araras, Jefferson Libanori, demonstra que grande parte dos moradores em situação de rua em Araras são de outras cidades.

Mesmo assim Libanori explicou que a maioria das pessoas utiliza o espaço público como moradia e apenas uma pequena parcela utiliza o espaço público para consumir álcool e drogas. “Em Araras há três tipos de serviços em benefício a essas pessoas, o Centro POP, o Serviço de Acolhimento Noturno e o Serviço de Abordagem Social, temos uma equipe pequena, porém muito batalhadora e empenhada, formada por três guardas civis municipais e uma assistente social”, explica.

De acordo com o balanço apresentado, em 2017 foram realizados dezenas de atendimentos. O próprio balanço aponta que 80% das pessoas que vivem na rua são imigrantes e 20% possuem familiares em Araras. O motivo de 30% deles estarem na rua é em razão da crise econômica que assola o Brasil. “Ninguém gosta de viver na rua, normalmente os ararenses são encaminhados às famílias e os que vêm de fora, uma parte solicita passagem de ônibus intermunicipal e outra acaba permanecendo, por conta da tranquilidade da cidade e por receber esmolas”, discursou Libanori.

O vereador José Roberto Apolari sugeriu a realização de campanhas educativas contra o oferecimento de esmolas. “O oferecimento de esmolas enraíza ainda mais o imigrante em situação de rua, pois com essa arrecadação ele vai consumir álcool e muito provavelmente a droga”, disse.

O vereador Marcelo de Oliveira (PRB) elogiou o trabalho realizado pela equipe do Centro POP e afirmou que a instalação da unidade na região central de Araras sofreu resistência por parte da população das classes A e B. “Este trabalho é uma referência para as outras cidades, estive em Curitiba e lá não há um trabalho com tanta competência que é feito aqui, por isso, é importante essa parceria entre as secretarias de Ação e Promoção Social, Segurança Pública e a secretária da Saúde, pois, o objetivo é tirar essas pessoas da rua e inseri-las na sociedade”, disse.

O psicólogo e coordenador do Centro POP, Jeferson Libanori, encerrou a participação dando perspectiva positiva sobre a situação em Araras. “O resultado do nosso trabalho é tão satisfatório, que tem pessoas que passaram pelo Centro POP em situação de rua e que hoje são estudantes de faculdade, inclusive na Uniararas. Tem um aluno que está no segundo ano do curso de Farmácia”, exemplificou.