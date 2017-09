VÍDEO: Cerca de 2,5 mil pessoas passaram pela 1ª Feira do Agricultor do Parque Ecológico

A estimativa é de que cerca de 2,5 mil pessoas passaram pela 1ª Feira do Agricultor do Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, nesta quarta-feira...

Compartilhe em suas redes sociais!

A estimativa é de que cerca de 2,5 mil pessoas passaram pela 1ª Feira do Agricultor do Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, nesta quarta-feira (6). O número foi divulgado pela Secretaria de Serviços Públicos, organizadora do evento. O público foi atraído por produtos fresquinhos e mais baratos, além da apresentação da Orquestra de Violeiros de Araras. Na próxima quarta-feira (13) tem feira novamente.

A primeira edição do evento lotou o pavilhão de exposição e estacionamento do Parque Ecológico. A feira com horário especial estava marcada para começar às 17h e encerrar ás 22h, mas segundo Rodrigo Vieira, da Secretaria de Serviços Urbanos, acabou sendo antecipada.

“Superou nossas expectativas, e estimamos por baixo este público de 2,5 mil pessoas, porque a procura foi muito grande. Deixamos os portões abertos para os agricultores descarregarem as mercadorias e antes das 17h já tinham pessoas comprando e até quase 22h ainda tinha gente no espaço”, disse ele.

A pasta ainda não tem um balanço das vendas desta primeira edição, mas segundo Vieira, muitos produtores precisaram repor a mercadoria para atender a demanda. “Teve produtor que voltou ao seu sítio até duas vezes para buscar mais produtos porque vendeu muito rápido e além do previsto”, comentou.

Parte do sucesso da feira foram os preços atrativos. Era possível encontrar pés de alface, vendidos em supermercados da cidade à R$ 2,99 por R$ 1,00. Preço pelo qual também foram vendidas outras verduras. O consumidor também encontrava na feira mudas para plantio em casa de verduras, legumes e frutas, de diversas variedades – como de tomatinho cereja por R$ 0,50 e pezinhos de alface por R$ 0,25.

O evento também trouxe praça de alimentação, venda de artesanatos e apresentação musical – que nesta quarta-feira foi a Orquestra de Violeiros de Araras. O Parque Ecológico passará a ter esta feira semanalmente toda quarta-feira e está primeira edição serviu para analisar os ajustes que devem ser feitos para as próximas semanas.

“Já pudemos ver o que funcionou e o que não funcionou e já vamos alterar para esta próxima semana. O palco que ficou montado lá dentro por exemplo, vai vir para o lado de fora do pavilhão, porque identificamos que o som acabou atrapalhando. Também vamos fazer sinalizações que ficaram claras serem necessárias. Vamos adequar o evento para ficar no gosto da população”, explicou Vieira.

A feira contará com 23 produtores de frutas, legumes e verduras montarão suas ‘barracas’ na área de stands do Parque Ecológico, além de outros quatro produtores de: embutidos, ovos e queijos e peixe. Também terão vendedores de artesanato e de alimentação (porções e lanches), totalizando 56 expositores na feira.

A segunda edição da feira, na próxima semana deve ter como atração musical um grupo de Choro, ou uma dupla sertaneja. O números de expositores também pode aumentar, já que segundo Vieira, já foi possível perceber que o espaço comporta mais barracas.

“Outros produtores vão poder se cadastrar agora para vender nas próximas feiras, desde que se enquadrem a legislação e exigências”, finalizou.