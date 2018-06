Centro Judiciário de Solução de Conflitos obtém 5,8 mil acordos em Araras

Desde 2012, conciliações via Cejusc solucionam rapidamente casos cíveis e de família, beneficiando cidadãos e aliviando sobrecarga da Justiça O Cejusc (Centro Judiciário de...

O Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) está completando seis anos de implantação em Araras, com mais de 5,8 mil conflitos solucionados, nas áreas cível e de família. Soluções geradas em prazos que, com frequência, não duram mais que oito dias, para casos de família e por volta de 30 dias, para casos cíveis.

Os números foram informados, a pedido da Tribuna, pelo juiz coordenador do órgão no município, Antonio César Hildebrand e Silva, titular da 3ª Vara Cível da Comarca.

O Cejusc é um órgão do Poder Judiciário criado para viabilizar, por meio de acordos, a solução de conflitos que virariam ou até já se tornaram processos judiciais de tramitação demorada e custosa.

Os acordos, com validade judicial, são celebrados por meio de audiências realizadas no próprio órgão, com auxílio de mediadores especificamente capacitados pela Justiça para esse trabalho, que é gratuito. Estudantes de Direito participam ativamente como voluntários, aprendendo, na prática, sobre a realidade e a complexidade da profissão escolhida.

De acordo com o juiz Hildebrand e Silva, inadimplência e divórcio são os tipos casos mais comuns na rotina do Cejusc Araras, que tem dois polos, um no Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson – Unar, no Parque Santa Cândida, e outro no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na zona leste, chamado de Posto 1.

Ainda conforme o magistrado, todo o trabalho de cartório do Posto 1 é executado via sistema, pelos funcionários locados no Cejusc Unar.

Hildebrand e Silva informa ainda que o Cejusc realiza sessões de conciliação a partir do ajuizamento dos procedimentos pré-processuais e também faz audiências de conciliação encaminhadas pelas varas judiciais do Fórum de Araras.

Para o juiz, “o Cejusc possibilita a resolução do conflito de interesses de forma consensual, ágil e gratuita. Eventual composição tem o mesmo valor que uma sentença judicial. É de extrema importância o Cejusc como ferramenta de distribuição da Justiça, sem a necessidade de enfrentamento da burocracia e custos de uma demanda judicial”, avalia.

Conforme Hildebrand e Silva, baseado nas estatísticas das varas judiciais do mês de abril deste ano, há 43.061 processos em trâmite no Fórum de Araras. Só no Anexo Fiscal, que trata de cobranças de tributos, taxas, etc… devidas a órgãos públicos, são 19.199 processos; 7.442 na 1ª Vara Cível; 6.462 na 2ª Vara Cível; 4.193 na 3ª Vara Cível e, ainda, 3.943 processos na Vara Criminal, além de 1.822 processos no Juizado Especial Cível e Criminal.

