Centro de Oncologia aguarda liberação do Ministério da Saúde

A tão aguardada construção do Centro de Oncologia de Araras, anunciada em 2015, ainda está em fase de liberação de verba para implantação....

“A Santa Casa é habilitada como Unacom – Unidade de Alta Complexidade em Oncologia e com isso foi contemplada em 2013 com o Plano junto ao Ministério da Saúde para aquisição do Acelerador Linear. Em Dezembro de 2017 foi publicada um portaria do Ministério da Saúde que traz a possibilidade de inclusão da solicitação de verba para construção ou reforma do espaço físico que receberá o equipamento, a Santa encaminhou a documentação para tal pleito e aguardo a manifestação do Ministério”, explicou Dela Puente.

Ainda em 2015, a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 13/2015 do Executivo Municipal autorizando a doação de área para Irmandade Santa Casa de Misericórdia para construção do Instituto do Câncer de Araras, com a finalidade de unificar todos os procedimentos pertinentes a essa especialidade, incluindo a implantação do Acelerador Linear. Um terreno de 5.658,02 metros quadrados, localizado no Jardim Santa Efigênia, na Avenida Milton Severino.

Entretanto, de acordo com a última informação passada pelo provedor da instituição, a doação não foi efetivada. O imóvel não estaria apto para receber a construção do Centro.

“O Centro de Radioterapia será implantado na Santa Casa de Araras, com a verba de Expansão mencionada, ou através de investimento de parceiros profissionais do setor de oncologia, o local provavelmente será nas dependências da Santa Casa, o imóvel anteriormente destinado a receber esse serviço, de propriedade da Prefeitura Municipal de Araras, que em 2015 fora aprovado pela Câmara do Vereadores e poder Executivo de Araras, ainda necessita de retificação de área uma vez que havia imperfeições na escritura devido incompatibilidade entre a área física e a área do registro, sendo assim qualquer destino que se queira dar a esta área deverá primeiro que os atuais proprietários façam tal retificação”, emendou o provedor.

A obra

O Centro de Oncologia de Araras demandaria de muitos recursos, o orçamento inicial para a construção chegou a ser de R$ 10 milhões. Sem recursos o projeto não saiu do papel e em agosto de 2017, o projeto foi reavaliado e uma redução no orçamento previsto, ficando em R$ 6 milhões. Uma tentativa de evitar que a construção do Centro fique inviável.