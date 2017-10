Centro Cultural de Araras sedia ‘Copa Fitness’

Mais de 100 atletas participaram na última semana do Concurso Garota e Garoto Fitness, realizado no último sábado (21) no Centro Cultural Leny de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mais de 100 atletas participaram na última semana do Concurso Garota e Garoto Fitness, realizado no último sábado (21) no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Além dos inscritos na competição, mais de 500 pessoas passaram pelo local para conferir o evento, segundo a organização.

Foram mais de 5 horas de evento, que contou com atletas de todo estado de São Paulo. A direção e a organização ficaram por conta do proprietário de uma academia em Araras, Murilo Coghi, e Eduardo Leveghin, ambos em parceria com a Associação Poliesportiva de Araras.

Nomes consagrados desse esporte como Grillo, participaram do evento. Grillo contém em seu rol de títulos o Mister Universe, disputado na Irlanda do Norte e o Mister Universe o qual sagrou-se campeão na Inglaterra. O atleta – atual Campeão Brasileiro Profissional – trouxe para a competição ararense três outros atletas.

Na 1ª Edição da Copa Fitness, no ano passado, houve participação de 56 atletas, segundo a organização (cerca de metade em comparação com o evento deste ano).

A premiação foi concedida aos seis melhores de cada categoria. Os três primeiros receberam troféu e Certificado de Honraria. Os campeões de cada categoria disputaram o overal (título concedido ao melhor atleta do evento no masculino e no feminino).

Os vencedores foram: masculino Lellys Cruz da cidade de Leme/SP representando a Academia Fitness do coach Rafael Serrador. No feminino a atleta Paula Alves Bertacini da cidade de Pirassununga/SP sagrou-se campeã. Ela esteve representando a Academia CH Gym do coach Carlos Henrique Fernandes.

Os incumbidos para a escolha dos melhores da noite foram: Tatiane Rolim (atleta profissional de welness e professora de educação física); Ramon Gonçalvez (proprietário de academia); João Paulo Borges (professor de educação física e personal trainer); Israel Amaral (especialista em biomecânica, fisiologia e nutrição e proprietário de academia); Paulo Roberto Arrais (coordenador técnico e atleta profissional de levantamento de peso); Alcene Lavezzo (fisiologista do exercício e personal trainer); Carlos Henrique Fernandes (fisiologista do exercício, personal trainer e proprietário de academia) e José Freitas (atleta profissional de fisiculturismo e preparador de atletas).