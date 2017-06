Centenário, dentista aposentado tem muita história pra contar

A edição de hoje do caderno Tribuna no Bairro destaca como personagem um dentista aposentado. Não se trata de uma pessoa comum, e sim...

A edição de hoje do caderno Tribuna no Bairro destaca como personagem um dentista aposentado. Não se trata de uma pessoa comum, e sim um ilustre profissional que trabalhou por mais de 50 anos na área odontológica da cidade.

José Dias Bertoni completou 100 anos de idade no último dia 16 de abril, e continua com a companhia da inseparável esposa Aurea Barga Bertoni, de 96 anos. O casal mora numa casa da Rua Júlio Mesquita, perto da EE Dr. Cesário Coimbra, local onde ele mantinha seu consultório e atendeu milhares de pessoas em sua longa carreira. Se orgulha da profissão e diz ter ajudado muita gente com seus serviços.

Hoje aposentado, o casal conta com os serviços da cuidadora sempre atenciosa Iranilda Sampaio, a Iris. O casal teve dois filhos, mas ambos não moram em Araras: José Roberto é advogado em São Paulo, e Marco Antônio é engenheiro agrônomo em Cuiabá. Tem ainda 4 netos e 3 bisnetos.

O consultório foi fechado há cerca de 3 anos, mas alguns de seus equipamentos continuam no mesmo lugar do imóvel da Rua Júlio Mesquita.

Nascidos em Pederneiras/SP, José e Aurea vieram para Araras depois que ele se formou em odontologia, por volta da década de 1950, após insistência de amigos, de que a cidade oferecia boas oportunidades de trabalho. E foi assim mesmo que aconteceu. “Eram poucos dentistas em Araras, uns 4 ou 5, então consegui me dar bem na profissão.”, comentou o centenário.

Ele trabalhou por muitos anos atendendo num consultório montado em plena Praça Barão, e depois se mudou para a Júlio Mesquita, onde trabalhou e mora até hoje.

Sua diversão atual é assistir TV ao lado da esposa. Vê de tudo, mas prefere ver jogos do time do coração, o Corinthians. Citou que o maior rival é o Palestra Itália – demorou alguns segundos para lembrar que o clube palestrino mudou de nome para Palmeiras, ainda na década de 1940.

Com uma memória um pouco prejudicada, José conta com a ajuda da esposa Aurea e da cuidadora Iris para se lembrar de algumas coisas, mas não precisou se esforçar muito para falar de sua paixão por Araras. “Araras hoje é colossal, uma beleza. Quando cheguei era uma cidade quieta, com ruas de terra, mas eu acompanhei sua evolução”, disse Bertoni.