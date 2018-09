Celular com defeito: consumidor tem direito à troca imediata, diz Idec

Celular é produto essencial e, como tal, desde agosto, tem que ser trocado imediatamente pelo fornecedor se o aparelho apresentar problemas de funcionamento. O...

Compartilhe em suas redes sociais!

Celular é produto essencial e, como tal, desde agosto, tem que ser trocado imediatamente pelo fornecedor se o aparelho apresentar problemas de funcionamento. O consumidor pode exigir a troca imediata por outro equipamento do mesmo modelo, ou optar por receber seu dinheiro de volta, integralmente ou, ainda, usar esse montante como abatimento proporcional caso opte por adquirir outro modelo.

Esse é o entendimento firmado pelo Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) com o SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), do qual o Idec faz parte. O direito é expresso no próprio Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo 18, §1° e 3°, diz qu quando o produto é essencial não se aplica a regra do prazo de 30 dias para a resolução do problema.

Segundo o Idec, a decisão do SNDC, coordenado pelo DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão do Ministério da Justiça, se baseia na constatação de que o uso do produto não para de crescer, assim como as reclamações dos consumidores a respeito de aparelhos defeituosos e da dificuldade em ter o problema resolvido pelos fornecedores.

Ainda conforme o Idec, de acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), realizada pelo IBGE, 92% dos lares brasileiros utilizam o serviço de telefonia móvel, sendo que 37% utilizam somente esse serviço.

Paralelamente, dados do Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) indicam que o volume de reclamações relativas a aparelhos celulares representa 24,87% do total de reclamações junto aos Procons, segundo o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2009.

“Além disso, não faltam relatos de dificuldades para a solução do problema, como falta de assistência técnica no município, falta de peças de reposição, demora para o conserto do produto etc. Assim, o objetivo do SNDC é proteger o consumidor e evitar que ele seja penalizado com a perda temporária do aparelho que é, para muitos, o principal meio de comunicação. O Idec apoia o entendimento.”, diz a ong. (Ana Maria Devides)