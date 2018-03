Celebridade Quase sempre com um sorriso no rosto, Miguel Borja viveu dias especiais em Barranquilla nesta semana. Em seu primeiro retorno à Colômbia, o...

Compartilhe em suas redes sociais!

Celebridade

Quase sempre com um sorriso no rosto, Miguel Borja viveu dias especiais em Barranquilla nesta semana. Em seu primeiro retorno à Colômbia, o atacante foi um dos personagens mais importantes da vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o Junior, na estreia na Taça Libertadores. Borja é praticamente uma celebridade local. Em cada canto da cidade, perguntas e curiosidades sobre como está a vida e o desempenho do atacante em terras brasileiras. Nascido em Tierralta, a cerca de 430 km de Barranquilla, ele é apontado como um dos orgulhos de toda a região.

Parceria?

Ronaldo Fenômeno, personagem central da parceria de sucesso entre o fim de 2008 e o início de 2011, é uma espécie de eminência parda do presidente Andrés Sanchez no Corinthians. Não espere do craque, porém, influência direta em contratações de impacto para o clube. Na campanha presidencial, Andrés afirmou que Ronaldo faria parte da diretoria como consultor ou com outro cargo. O importante era ajudar, como ajudou, ainda jogador, na construção e equipagem do CT Joaquim Grava. Ronaldo, no entanto, negou que tivesse algo com o então candidato, mesmo que no dia da eleição, no Parque São Jorge, os dois aparecessem em banners espalhados pela sede.

Grande chance

O goleiro Jean, contratado por cinco anos pelo São Paulo, fez sua estreia na última quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. Não era algo esperado por ele. Mas a lesão que Sidão sentiu durante o aquecimento lhe deu essa oportunidade. O goleiro pretende se tornar líder nas cobranças de falta do Tricolor. Antes mesmo de ser contratado pelo São Paulo, por R$ 10 milhões, Jean profetizou o que poderia ser. Em 2016, durante treino do Bahia na Academia de Futebol do Palmeiras, ele fez gol de falta e gritou: “sou o novo Rogério Ceni”.

Apoio

O Santos tem a intenção de ter no uniforme, no clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 17h, no Pacaembu, uma mensagem de apoio a Neymar, craque do Paris Saint-Germain. O jogador foi revelado nas categorias de base do Peixe e fraturou um osso do pé direito no último fim de semana, em partida contra o Olympique de Marseille. A ideia é que a “#TamoJuntoNeymar” esteja estampada na camisa do Santos, que busca se trazer o Menino da Vila para perto do Peixe novamente. O gesto ainda não está confirmado. A informação da intenção foi publicada inicialmente pelo “Diário do Peixe”.

Recuperação

Apesar de seguir com quadro clínico estável, Marcelinho Paraíba teve uma melhora após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) de grau leve na quinta-feira. Segundo a esposa do jogador, Stela Sousa, ele realizou exames na manhã de sexta-feira e está com a pressão arterial controlada. No entanto, o meia do Treze segue internado sob cuidados e avaliação médica do Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, na Paraíba.

Lamentável

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) julgou na noite de quinta-feira, os envolvidos no caso do gandula que foi espancado no último jogo entre Comercial e Operário. Jeferson Reis, autor do espancamento, e o massagista Raul Prazeres, também suspeito de agredir o gandula receberam as maiores suspensões, afastamento de 12 jogos. O lateral do Comercial, Jeferson Baré, que aparece nas imagens dando uma voadora em Jeferson Reis, recebeu uma suspensão de oito jogos. O gandula agredido, Tadeu Francisco Kutter Júnior, que também é atleta dos times de base do Comercial, ficará suspenso das competições por 30 dias. Parece que a postura de muitos torcedores na arquibancadas estão entrando em campo.