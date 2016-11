Cejusc realiza mutirão para resolver seguro DPVAT

Mutirão de perícias médicas e conciliações foi realizado ontem (9) para 70 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e que aguardam o recebimento do...

Mutirão de perícias médicas e conciliações foi realizado ontem (9) para 70 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e que aguardam o recebimento do seguro do DPVAT (Danos Pessoas Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres). Foram dois médicos – contratados pela Justiça, quatro conciliadores do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) da Unar, além dos advogados das partes.

Foi o primeiro mutirão do Cejusc que envolve apenas casos do seguro DPVAT e agregou casos que são processuais – quando a vítima entrou na Justiça por não concordar com o valor pago ou apenas para requerer o pagamento. A outra forma de recebimento do seguro é pela via administrativa.

O mutirão aconteceu no Cejusc da Unar, no Jardim Cândida, e atraiu pessoas como o motoboy Guilherme Aparecido Corrêa, que sofreu acidente de trânsito em 2014 e recebeu R$ 3.800 pelo seguro DPVAT, porém não concordou com o valor e entrou na Justiça. “Fiquei 10 meses afastado do trabalho devido aos ferimentos e o custo com tratamento e compra de medicamentos foi alto, por isso entrei na Justiça para requerer o valor que acho mais justo”, disse, enquanto aguardava para ser atendido.

Caso semelhante vive o também motoboy Guilherme Pontes, que sofreu acidente no ano passado e ficou nove meses afastado do trabalho. “Passei pela perícia e recebi somente R$ 1.800, então decidi entrar na Justiça para solicitar novo valor, devido aos gastos que tive com o tratamento”, realtou.

De acordo com o Cejusc, somente no período da manhã do mutirão foram realizados 20 atendimentos e, dentre todos, em 60% as partes chegaram a acordo. O órgão explica que a vantagem do mutirão é que as perícias médicas para avaliação da incapacidade (parcial ou não) são realizadas no próprio local, durante o atendimento e antes da sessão de conciliação. O resultado é divulgado minutos depois. A perícia é essencial, pois com resultado dela é feito o cálculo da indenização.

Em entrevista à imprensa ocorrida na Unar (Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson), o juiz de Direito Thomaz Corrêa Farqui, da 2ª Vara Cível de Araras, acompanhado do juiz coordenador do Cejusc, Antonio César Hildebrand e Silva, que também é titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras, explicaram o procedimento.

“Nesse mutirão é marcado uma audiência inicial e a maioria dos casos é processual – há processo em curso, mas não impede que seja marcado um pré-processual. Nele é feita uma perícia e, em seguida, a conciliação. Se há acordo, o caso é encerrado. Caso não, segue para a Justiça”, detalha o juiz Farqui.

O magistrado frisou que o mutirão teve 70 casos chamados pelo Cejusc. Porém, nada impede que demais cidadãos que estão com problema semelhante procurem o órgão. “Hoje (ontem), especificamente, o mutirão é feito para os casos processuais, mas nada impede que as demais pessoas procurem o Cejusc para resolver o caso. A via é mais célere e menos desgastante para ambas as partes”, disse.

O acordo mediante conciliação evita que a vítima – que solicita o valor do seguro – aguarde a perícia do Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo). “O Imesc tem agenda longa e a pessoa (vítima) precisa ir até São Paulo para passar pela perícia. Hoje (ontem), é feita perícia no local e já pode ser homologado”, explica Hildebrand.

Em todo o Estado de São Paulo a seguradora responsável pelo DPVAT é a Líder, que atendeu ao pedido feito pelo Cejusc para realizar o primeiro mutirão de atendimento para dar continuidade aos casos e eliminar processos na Justiça. “A seguradora aceitou prontamente o pedido e, inclusive, ela tem um setor específico para a conciliação”, disse Farqui.

Nos casos em que as partes não chegaram a um acordo, a pessoa que solicitou a perícia continua com o resultado e pode prosseguir com o processo na Justiça. “É um tempo inestimável que a pessoa economiza no Cejusc, caso não decida prosseguir com o processo na Justiça”, finalizou Hildebrand.

O seguro DPVAT é obrigatório em todos os estados do Brasil e, em São Paulo, é controlado pela Seguradora Líder. O pagamento é feito juntamente com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e pode ser requerido caso a pessoa sofra um acidente de trânsito com afastamento do trabalho ou demais conseqüências.

Sobre o Cejusc da Unar

O Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) foi criado em 2012 e funciona na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson), Jardim Cândida, zona oeste.

O órgão foi criado para agilizar soluções de conflitos de forma econômica como pendências contratuais de consumo, contratos de locação, divergências com bancos, e mesmo casos de família – divórcio, separação, alimentos, guarda, visitas, etc.. – sem ter que recorrer ao sobrecarregado Poder Judiciário, onde um processo pode levar vários anos para ter solução.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Unar e o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Cejusc funciona na própria Unar, situada na Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, 100, Jardim Santa Cândida, e funciona das 11h às 19h. E neste ano foi inaugurado uma outra unidade do Cejusc na zona leste da cidade, instalado no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertoline.