Cejusc completa cinco anos de soluções de conflitos

Em cinco anos, o Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) somou 8.189 atendimentos em Araras e os casos que envolvem a área cívil lideram a lista, com 75%. Os números foram divulgados em evento na tarde da última quinta-feira (29) na Unar (Centro Universitário de Araras Doutor Edmundo Ulson), Jardim Cândida, zona oeste.

O órgão ligado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um serviço público e gratuito e tem objetivo de agilizar a solução de conflitos. Dados da Justição apontam que as mediações e conciliações reduzem em até 30% os processos no Fórum.

Em Araras, o serviço existe desde 2012 e tem sede na Unar, mas em agosto de 2016 ganhou o primeiro posto e este localizado no Centro de Atendimento Guerino Bertoline, zona leste. Os dois locais de atendimento recebem reclamações pré-processuais (casos que ainda não chegaram à Justiça) e também processuais (que já têm ação judicial em andamento), tanto na área cívil e Juizado Especial.

Durante evento em comemoração aos cinco anos do Cejusc, o juiz coordenador Antonio César Hildebrand e Silva, que também é titular da 3ª Vara Cívil da Comarca de Araras, explicou que dentre os mais de 8 mil atendimento, 75% são da área cívil e 12% envolvem ações familiares.

“No caso das ações familiares, 89% dos casos foram conciliados, o que confirma a eficácia do Cejusc e a importância da resolução dos conflitos para os moradores de Araras”, disse. Hildebrand disse ainda que o número de atendimentos cresceu com o passar dos anos, sendo 820 em 2016 e 2.388 apenas em 2016. “É a prova clara da eficiência do trabalho desenvolvido”, enfatizou.

O evento realizado na última quinta-feira na Unar contou com presença da desembargadora do Tribunal de Justição do Estado de São Paulo, Lígia Cristina de Araújo Bisogni, que enfatizou a importância do Cejusc em Araras e nas demais cidades do Estado.

“Temos um papel de reedução da sociedade, no sentido da promoção do diálogo que veio a permanecer. À que existir uma era diferente e não apenas do embate. O cidadão precisa procurar, sim, um advogado, para que ele oriente a melhor forma possível e a melhor forma são os pontos em comum, quando as pessoas se despem de qualquer tipo de raiva para chegar à conclusão de um conflito”, disse em seu discurso.