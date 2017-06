CDP de Santa Cruz terá capacidade para 847 presos; local vai receber detidos em Araras

O CDP (Centro de Detenção Provisória) em construção no município de Santa Cruz da Conceição terá capacidade para abrigar 847 homens, informa a SAP...

Compartilhe em suas redes sociais!

O CDP (Centro de Detenção Provisória) em construção no município de Santa Cruz da Conceição terá capacidade para abrigar 847 homens, informa a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). O governo do Estado prevê inaugurar o prédio até o fim deste ano para abrigar homens detidos em Araras, Leme e outras cidades da região.

Em reportagem publicada em janeiro pela Tribuna, durante período tenso da crise prisional em todo o Brasil, a SAP já tinha informado previsão em inaugurar o prédio no segundo semestre deste ano. Porém, na época também não entrou no detalhe da data.

As polícias Civil e Militar aguardam pelo início das atividades, pois com as audiências de custódia que são realizadas no Fórum de Araras, a demanda de policiais que realizam transporte de homens detidos na cidade aumentou e atrapalha os trabalhos das duas corporações.

Com a inauguração, o transporte de detentos fica por conta dos funcionários da própria SAP, conforme apurou Tribuna. Enquanto isso, os detentos localmente ainda são encaminhados para a cadeia de Pirassununga – que está com lotação acima da média – e também para o CDP de Piracicaba,

O CDP é um presídio em que os detentos ficam de forma provisória, conforme o próprio nome diz, até serem encaminhados para alguma penitenciária. No caso de Araras e Leme, por exemplo, geralmente são encaminhados para a unidade 2 de Itirapina.

Em relação às mulheres detidas nas duas cidades, todas são encaminhadas para o Presídio de Mogi Guaçu – em atividade desde 2015. Depois da inauguração, a cadeia feminina de Leme foi desativada e o governo do Estado de São Paulo resolveu antigo problema que atingia a cidade vizinha, pois a antiga cadeia era localizada em plena área central e ao lado de uma escola de ensino público infantil.

De acordo com nota encaminhada pela assessoria de comunicação da SAP, o prédio do futuro CDP de Santa Cruz da Conceição está com 78,6% construído. Para quem trafega pela Via Anhangüera é possível visualizar o prédio que fica no bairro de Souza Queiróz, zona rural.

Ainda de acordo com mesma nota, a previsão para entrega é dezembro deste ano e a SAP não informou quantos funcionários trabalharão no local. “O número de funcionários não são repassados por questão de segurança”, explica nota.

Presídios da região lotados

Dados da SAP apontam que as principais unidades prisionais da região e que recebem detentos e detentas de Araras estão superlotados. Em tempo: a última contagem divulgada é referente ao dia 22 de junho.

No caso do CDP de Piracicaba, a unidade tem capacidade para abrigar 514 presos masculinos, mas conta com 1130. Já a Penitenciária 2 de Itirapina tem capacidade para abrigar 1280 homens e tinha 1664. Por fim, a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu tem capacidade para 741 e abriga 891 mulheres.

Lotações em presídios da região até 22 de junho

CDP Piracicaba (Masculino)

Capacidade: 514

População carcerária: 1130

Penitenciária de Mogi Guaçu (Feminina)

Capacidade: 741

População: 891

Penitenciária Itirapina 2 (Masculina)

Capacidade: 1280

População: 1664

Fonte: SAP