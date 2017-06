Católicos preparam confecção de tapetes, missa e procissão

Na próxima quinta-feira (15), a igreja Católica celebra Festa de Corpus Christi – Corpo e Sangue de Jesus Cristo. A data recorda o mistério...

A celebração pretende unir católicos de todas as comunidades de Araras, sendo oito no total, mais a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio. Nos anos anteriores, média de 5 mil pessoas participaram da celebração. Em seguida, acontece a procissão que segue pela Avenida Dona Renata (Marginal) – região do Parque Ecológico Municipal Fábio da Silva Prado (Lago) – até a Avenida Zurita.

O ponto alto da procissão será na Rua Cristóvão Colombo, Centro, a partir do cruzamento com a Rua Santa Cruz. Como manda a tradição, os católicos confeccionam tapetes na extensão de três quarteirões. A procissão está prevista a chegar na Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio às 10h, com a benção do santíssimo.

Confecção de tapetes começa às 3h da manhã

Antes da missa marcada no Ginásio de Esporte, católicos de todas as comunidades e grupos de jovens começam a confeccionar o tradicional tapete em três quarteirões da Rua Cristóvão Colombo.

Voluntários de todas as paróquias se encontram a partir das 3h30 da manhã da próxima quinta-feira (15) para confeccionar os tapetes, com coordenação do artista plástico Marcos Antonio Martins, que há anos acompanha o trabalho.

A confecção está marcada para começar a partir das 3h da próxima quinta-feira (15) e os católicos usam ornamentos para criar imagens religiosas como pó de serra, trigo, café, casca de café e colorantes. Cada desenho de cada tapete varia conforme a imaginação de cada grupo ou comunidade e, segundo a tradição católica, a procissão pelas ruas e avenidas é feita como testemunho público da fé na presença de Cristo na hóstia consagrada.

Durante a missa de Corpus Christi no Ginásio de Esporte, os presentes poderão doar alimentos não perecíveis que serão doados para famílias carentes. De acordo com informações da secretaria da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, serão aceitas doações de alimentos que são típicos de cesta básica como arroz, feijão e demais alimentos que não estragam facilmente.