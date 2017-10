Categoria prevê vagas com aprovação de lei municipal que obriga presença de bombeiro civil

Projeto de lei de autoria da vereador Anete Casagrande ainda depende da sanção do prefeito Pedrinho A aprovação do projeto de lei que obriga...

A aprovação do projeto de lei que obriga presença de bombeiros civis em festas, hotéis, universidades e empresas pode beneficiar o setor e criar vagas de emprego, segundo empresário entrevistado pela Tribuna. O projeto foi aprovado no dia 16 de outubro e aguarda sanção do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que permite virar lei.

De autoria da vereadora Anete Casagrande (PSDB), o projeto foi aprovado por todos os vereadores e detalha locais onde a presença de um bombeiro civil será obrigatória como festas realizadas pela Prefeitura, por exemplo. Atualmente, não existe uma legislação (estadual ou federal) que obriga a presença do profissional e cada município pode legislar o assunto.

O bombeiro civil é um prestador de serviços em eventos específicos e áreas delimitadas e integram instituições que não pertencem ao governo. Diferente dos bombeiros militares, que integram a organização do Estado dentro da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Ao apresentar o projeto para votação, Anete justificou que a presença dos profissionais pode beneficiar a segurança de locais privados como empresas com mais de 300 funcionários, hotéis e motéis com mais de 30 quartos, hipermercados e shoppings. O mesmo inclui festas promovidas pela Prefeitura como o Café e Chocolate, por exemplo, além da Festa do Peão, feita pela iniciativa privada porém dentro de um parque público.

O projeto ganhou uma emenda aprovada por todos os vereadores, exceto Jackson de Jesus (Pros), que isenta instituições religiosas e filantrópicas em eventos promovidos em sede própria ou espaço público. Porém, a optativa contratação de bombeiros civis nestes casos foi aprovado por unanimidade.

Normas técnicas devem ser obedecidas pelos profissionais ou empresas que eles pertencem. Uma estabelece o número mínimo de bombeiros civis e segue a Norma Brasileira de Regulamentação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), como previsto também pelo Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio e outros preceitos que inclui o CNBC (Conselho Nacional de Bombeiros Civis).

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Divisão de Fiscalização Urbana da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e as multas a serem aplicadas oscilam de R$ 1.500 a R$ 5 mil, além de interdição do estabelecimento ou suspensão da atividade.

Setor prevê mais empregos

Marcelo Rodrigo Figueiredo de Souza é empresário do setor há três anos e aponta benefícios que a nova lei pode trazer para a segurança da cidade. “As empresas precisam de bombeiro civil, pois os brigadistas são treinados apenas de uma determinada empresa e o civil tem um combate mais amplo e que inclui atendimento para vítimas”, disse.

O empresário já presta serviço para eventos promovidos pela Prefeitura e até para o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Ele cita que não existe uma lei federal ou estadual que obrigue a obrigatoriedade do profissional, daí a importância para que cada município faça sua legislação.

No caso do impacto no mercado de trabalho aponta para possível criação de vagas. “No caso da minha empresa tenho três funcionários, mas há eventos que preciso de 30 bombeiros civis. Com a lei este setor pode aumentar”, avalia.

Locais que podem ser obrigados a ter bombeiro civil

Hipermercados, grandes lojas de departamento, shoppings, casas de festas e noturnas, casas de espetáculos, cinemas, universidades, hotéis e motéis com mais de 30 apartamentos, hospitais ou festas realizadas pela iniciativa privada ou pública.