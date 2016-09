Categoria anuncia greve nacional para a terça-feira

Bancários de todo o Brasil decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira (6) em assembleia realizada na noite da última quinta-feira (1º)....

Bancários de todo o Brasil decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira (6) em assembleia realizada na noite da última quinta-feira (1º). Tribuna entrou em contato com a regional de Araras, localizada em Rio Claro, do Sindicato dos Bancários, mas não obteve resposta para saber se a greve afetará as agências locais.

Segundo os bancários, as principais reivindicações são reajuste salarial de 14,78%, dos quais 5% de aumento e 9,31% de reposição da inflação, reposição das perdas dos vales-alimentação e refeição e na PRL (Participação nos Lucros e Resultados), piso salarial de R$ 3,9 mil, ampliação das contratações, proteção aos empregos e melhoria geral das condições de trabalho.

A Febraban (Federação Nacional dos Bancos) ofereceu aos bancários reajuste de 6,5% no salário e nos auxílios refeição, alimentação, creche, mais R$ 3 mil de abono, mas não houve acordo e a proposta foi rejeitada pela categoria.

De acordo com a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), a proposta patronal representa uma perda real de quase 3%. Já um dos maiores sindicatos da categoria, o de São Paulo, filiado à CUT (Central Única dos Trabalhadores), informa que a proposta dos patrões significaria também, em um ano, uma perda de R$ 436,39 nos vales-alimentação e refeição, levando em conta a projeção da inflação.

Antes da deflagração da greve gera, na próxima segunda-feira (5) a categoria pretende realizar uma nova assembleia para ver se os patrões farão uma contraproposta. “A Fenaban (Federação Brasileira de Bancos, que integra a Febraban e representa os associados em todas as questões trabalhistas) tem até o dia 5 para se manifestar, caso contrários os bancários vão parar”, diz a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Juvandia Moreira, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional.

Em nota, a Febraban alega que a proposta patronal representa ganho superior à inflação na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário. “Somados o abono e o reajuste, a proposta representa um aumento, na remuneração, de 15% para os empregados com salário de R$ 2,7 mil, por exemplo. Para quem ganha R$ 4 mil, o aumento de remuneração será de 12,3%; e, para salários de R$ 5 mil, equivale a 11,1%”, alega a entidade, argumentando que o setor “continua sendo o empregador de maior qualidade no mercado de trabalho, pelas condições de trabalho, oportunidades de carreira e remuneração, acima da média de outras categorias”.