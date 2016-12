Caso de Pedrinho pode ser decidido apenas em última sessão do TSE no ano

A decisão sobre o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB) não saiu durante a semana e ele dificilmente será diplomado prefeito na próxima segunda-feira (19)....

A decisão sobre o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB) não saiu durante a semana e ele dificilmente será diplomado prefeito na próxima segunda-feira (19). Mesmo assim Pedrinho garante que não se preocupa com isso, já que a diplomação é um ato formal que pode acontecer posteriormente. Ou seja, caso uma decisão favorável a ele saia apenas no final da semana que vem, ele poderia ser diplomado e tomaria posse normalmente em 1o de janeiro de 2017.

Mesmo assim, com o recesso judiciário a partir de terça-feira que vem (20 de dezembro), Pedrinho vai aguardar o último julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) feito no ano, na segunda-feira (19), em sessão extraordinária. Caso seja julgado o caso similar ao dele, o ministro Herman Benjamin, relator de seu caso, poderia dar decisão monocrática a seu favor na mesma data. Já a partir de terça-feira os julgamentos e decisões monocráticas não ocorrem mais. Elas só voltam a acontecer a partir do ano que vem.

Por isso, caso a decisão seja contrária ao que espera Pedrinho, ou ainda ela até ocorra, mas Benjamin não dê a decisão monocrática a tempo, Pedrinho deve entrar com pedido no TSE para que fique no cargo até que a decisão monocrática saia.

Eliseu garante ter plena confiança que será o próximo prefeito de Araras. “Nossos advogados estão com previdência prontas”, diz ele, caso as notícias sejam negativas. Pedrinho deve ficar sabendo, ainda na segunda-feira, se seu caso terá uma decisão final nesse ano, mas garante que se não vier essa decisão adotará todas as medidas para assumir a administração municipal.

Ao afirmar ter “plena confiança por casos já votados”, ele ainda disse que já compôs seu futuro governo, já tem documentos em mãos da situação da Prefeitura e ainda que tem “absoluta certa que em 1o de janeiro estaremos juntos”, à frente do governo municipal.

Governo preparado

Pedrinho Eliseu (PSDB) garante que já preparou seu governo e tem em mãos todos os nomes de seus futuros secretários municipais, mas não quer anunciar os nomes ainda.

Ele ainda vai exigir dos novos secretários “dedicação exclusiva” e se disse preocupado após ter feito um ‘Raio-X’ nos dados informados pela Prefeitura. Segundo o tucano, ele espera que Nelson Brambilla (PT) realize a exoneração dos antigos comissionados. Além disso ele diz ter informação que a Prefeitura não concedeu férias a vários comissionados, o que faria com que a nova administração tenha que pagar essas férias não concedidas a esses funcionários.

Além disso Pedrinho questionou que o contrato de destinação final de lixo hospitalar e doméstico terminarão – no caso do lixo doméstico a Prefeitura já abriu licitação para continuar a destinação.

Pedrinho ainda disse que o contrato com a empresa que disponibiliza os caminhões que destinam o entulho da cidade termina em 31 de dezembro e ainda citou baixo estoque de remédios que a Prefeitura tem. “Peço para a população calma se não iremos entrar numa catástrofe urbana”, disse ele, dando a entender que as primeiras semanas de 2017 podem ficar sem recolhimento de entulho na cidade.

Por fim ele anunciou que só irá pagar notas de serviços prestados desde que datados até 31 de dezembro. “Só vamos pagar notas fiscais desta administração apresentadas até 31 de dezembro”, garantiu. O temor dele é que tenha que arcar, em seu orçamento, com serviços contratados na atual administração.

Pedrinho ainda anunciou que conversa com empresa do ramo cirúrgico que pretende se instalar em Araras e ofertar 250 empregos já em 2017, mas não deu detalhes sobre a vinda da empresa.