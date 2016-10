Caso de Pedrinho já está no TSE; grupo dele não espera novas eleições

A possibilidade de novas eleições é prevista no Código Eleitoral e mesmo sendo um assunto afastado pelo grupo de Pedrinho Eliseu (PSDB), é apontado...

A possibilidade de novas eleições é prevista no Código Eleitoral e mesmo sendo um assunto afastado pelo grupo de Pedrinho Eliseu (PSDB), é apontado pelo mesmo grupo como único caminho a ser o considerado legal, no caso do tucano ter nova derrota na Justiça, desta vez no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O próprio grupo de Pedrinho defende que a Lei 13.165, de 2015, incluiu no Código Eleitoral a previsão de que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”, ou seja, caso Pedrinho saia derrotado do TSE, haveria novas eleições.

Pedrinho, contudo, ainda se mostra bastante confiante, e apesar de se manter em espera sobre o assunto, entende que decisões já desse ano, sobre o assunto, favorecem seu caso no TSE.

É fato que o caso dele chegou rapidamente ao Tribunal Superior. O relator do caso de Pedrinho será Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, que já tem tomado decisões sobre alguns casos de registros de candidaturas que foram indeferidos nas primeiras instâncias.

De fato, noutros anos os casos sub judice em Araras costumavam chegar somente em dezembro ao TSE. Até por isso há expectativa geral de um julgamento breve no Tribunal, que tem pela frente dois meses para decidir sobre o caso de Pedrinho. Alguns casos consultados pela Tribuna (com decisões monocáticas dentro do TSE) demoraram cerca de 20 dias para terem ao menos uma primeira decisão.