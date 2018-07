Casas Lotéricas vão continuar recebendo contas de energia

Após divergências, as empresas Elektro e a Caixa Econômica Federal formalizaram a renovação do convênio que permite às Casas Lotéricas arrecadar as contas de...

Após divergências, as empresas Elektro e a Caixa Econômica Federal formalizaram a renovação do convênio que permite às Casas Lotéricas arrecadar as contas de energia elétrica. Por duas vezes a Elektro divulgou que não houve acordo e por isso as contas não poderiam mais serem pagas nas Lotéricas. Na primeira vez a Elektro anunciou que já em julho os consumidores não poderiam mais pagar as contas nas lotéricas. Depois a empresa adiou a medida para agosto. Agora o contrato foi firmado e não será mais encerrado. "Com o acordo, o contrato não será mais encerrado ao final do mês de agosto, como anunciado previamente. A medida tem a finalidade de oferecer comodidade e assegurar a qualidade dos serviços prestados aos mais de 2,5 milhões de clientes", divulgou a Elektro. "Além das lotéricas, os clientes das 228 cidades atendidas pela Elektro também permanecem contando com aproximadamente 1.100 locais de pagamentos, entre rede Elektro Serviços e Correspondentes Bancários. A empresa também disponibiliza a possibilidade de quitação das faturas online, pelo Site, ou por meio de débito automático, sem a necessidade de deslocamento do cliente", estimou a empresa.