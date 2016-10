Casal é detido pela Polícia Civil com grande quantidade de maconha

Quase meio quilo de maconha foi apreendido com um homem e uma mulher na manhã de ontem (5) em uma residência localizada na Rua...

Quase meio quilo de maconha foi apreendido com um homem e uma mulher na manhã de ontem (5) em uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, Parque Industrial, zona sul. O casal responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal foi detido durante cumprimento de mandado de busca expedido pela Justiça de Araras. No imóvel estava um tijolo de maconha com peso de 372 gramas e outras 41 porções com peso de 127 gramas, totalizando 499 gramas.

O delegado da Polícia Civil, Tabajara Zuliani dos Santos, disse que no momento que os policiais chegaram alguns adolescentes estavam no local. “O casal chegou a negar a venda e até disse que eram usuários, mas pela quantidade e apreensão de uma balança de precisão ficou claro que ali funcionava um ponto de tráfico”, explicou.

No mesmo endereço os policiais apreenderam ainda R$ 430 em dinheiro, que possivelmente foram adquiridos com vendas de entorpecentes. A mulher, de 24 anos, foi encaminhada para a penitenciária feminina de Mogi Guaçu e o homem, de 21 anos, levado para a penitenciária de Itirapina/SP.