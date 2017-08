Casa nova Após quatro anos de sucesso no Barcelona, Neymar já está em sua nova casa. O atacante foi apresentado oficialmente na sexta-feira...

Casa nova

Após quatro anos de sucesso no Barcelona, Neymar já está em sua nova casa. O atacante foi apresentado oficialmente na sexta-feira como jogador do Paris Saint-Germain e concedeu a primeira entrevista coletiva como atleta do clube, ao lado do presidente Nasser Al-Khelaifi. O evento ocorreu na sala de imprensa do estádio Parc des Princes onde o brasileiro terá seu primeiro contato com os torcedores neste sábado, antes do duelo entre o PSG e o Amiens, na estreia no Campeonato Francês. Neymar, inclusive, se colocou à disposição para entrar em campo na partida.

Com moral

Comandante da histórica campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille foi o nome mais assediado da equipe na chegada a São Paulo, no fim da manhã de quinta-feira, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético MG, em Belo Horizonte. O desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo foi rápido a maioria dos titulares passou pelo saguão quase sem ser notada. Com Carille, porém, foi diferente. Rodeado por torcedores, tirou fotos, ouviu pedidos e até respondeu um torcedor mais abusado, que ousou dar palpites na escalação do time que lidera o Brasileirão. O Timão volta a campo neste sábado em Itaquera.

Sem culpados

O São Paulo não deverá sofrer mudanças significativas para a partida deste domingo, contra o Bahia, em Salvador. Apesar de ter perdido para o Coritiba por 2 a 1, na última quinta-feira, resultado que colocou a equipe novamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior deixou claro que não é momento de caça às bruxas no Morumbi. Dorival será obrigado a fazer uma modificação no sistema defensivo, já que Rodrigo Caio tomou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Pelo que o treinador costuma fazer nos treinamentos, a tendência é que essa vaga seja disputada por Éder Militão e Lugano, com maiores chances para o primeiro. Os outros beques do elenco são Douglas e Aderllan, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida.

Descanso

O técnico Levir Culpi deu folga na sexta-feira para os titulares do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As exceções foram Vanderlei e Ricardo Oliveira, que foram ao CT Rei Pelé para trabalho regenerativo com os reservas na manhã. Os titulares se reapresentaram na manhã deste sábado. O Peixe enfrentará o Avaí no domingo, às 19h, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Brasileirão. Levir prefere o elenco descansado do que desgastado após atividades longas na véspera dos jogos.

Nova chance

Passados cinco jogos no banco de reservas, Fernando Prass terá nova oportunidade no Palmeiras. Com a suspensão de Jailson pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 1, que perdeu a vaga devido a algumas falhas na temporada, deverá ser o goleiro titular diante do Atlético-PR, no domingo, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. A chance surge em uma partida na qual o técnico Cuca deverá poupar os principais jogadores de olho no jogo decisivo de quarta-feira que vem, contra o Barcelona de Guayaquil, pelas oitavas de final da Libertadores. Já seria oportunidade rara para Prass. Por ser na reta final de seu contrato com o clube, ganha ainda mais importância. Aos 39 anos, o goleiro tem vínculo com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2017. Na última manifestação pública sobre o assunto, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, afirmou que nenhum contrato prestes a terminar, como são também os dos laterais Zé Roberto e Egídio, seria discutido neste momento da temporada.