Casa da Memória abre visita para acervo da capela do Solar

Acervo que pertencia à antiga capela católica que ficava no interior do Solar Benedita Nogueira está aberto para visitação ao público até 10 de dezembro na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho – local onde funcionou o Solar. A Prefeitura esclarece que as peças não compõem uma exposição, mas sim, prestação de contas para questionamentos feitos pelos munícipes.

Em coletiva para imprensa realizada na manhã da última quinta-feira (1º), o prefeito Nelson Brambilla (PT) disse que o acervo estava guardado no Arquivo Público Municipal e a decisão para permitir à visitação é uma prestação de contas depois dos questionamentos.

“A preocupação dos munícipes era grande e a Prefeitura está aqui para mostrar que todas as peças estão bem cuidadas. Os questionamentos nos preocupam e para a atual gestão é importante que tudo seja transparente”, disse.

O acervo é composto por imagens sacras, objetos litúrgicos e outras peças que antes eram usadas na antiga capela. Para os ararenses que acompanharam período que o Solar funcionou, a visitação pode ser uma visita ao passado e uma aula de um período histórico vivido pela cidade.

Segundo a arquiteta Adriana Corsini Menegoli, coordenadora da Casa da Memória, as peças não estão restauradas, mas foram limpas e estão preservadas para o público. Ela disse também que está em andamento a criação de um catálogo que incluirá todas as peças da antiga capela, algo inédito na cidade.

“O ato de catalogar imagens sacras não é corriqueiro na cultura nacional e o processo é relativamente novo. Porém, o trabalho começou a ser desenvolvido e segue processo iniciado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo”, explica Adriana.

Ela disse que o trabalho foi realizado por intermédio de fotos e relatos de pessoas que participaram, em algum momento da vida, das atividades do Solar Benedita Nogueira ou freqüentavam a antiga capela. “Como dissemos, não trata-se de uma exposição, mas sim, uma visitação temporária e todo o material também foi verificado por pessoas da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio”, enfatizou. O trabalho foi conferido pelo padre Carlos Alberto da Rocha, reitor da Basílica.

Na mesma coletiva estava o secretário de Ação Cultural, Marcelo Daniel (Mussa), que enfatizou a importância da população ter conhecimento da preservação de parte da história da cidade. “O acervo estava no Arquivo Público e preservado e ele será colocado novamente no mesmo lugar depois da visitação”, disse.

Questionado sobre o futuro do acervo, Brambilla ponderou que ele pode ser colocado em futuro museu que ainda será criado na cidade, mas sem local definido. De acordo com Adriana Menegoli, ainda é cedo para dizer onde o acervo será exposto, mas ele poderá ser encaminhado para o futuro museu que ficará na Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio.

“A Basílica também guarda importante acervo histórico e cultural e o trabalho para catalogar também começou. Futuramente, um museu será aberto no local e que poderá também abrigar os pertences da antiga capela do Solar Benedita Nogueira”, finalizou.

A Casa da Memória de Araras Pedro Pessotto Filho funciona de terça a sábado e tem entrada franca. Nos dias de semana, o local está aberto à visitação das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 17h.